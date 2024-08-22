Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Karadeniz keşfinin yıldönümünde Zonguldak'a yaptığı ziyarette TPAO Filyos Kara Tesislerine de uğrayarak, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.ZONGULDAK (İGFA) - Türkiye kurduğu filo sayesinde arama ve sondaj faaliyetlerinde kendi başına hareket etme kabiliyetine erişen sayılı ülkeler arasında yer alıyor.

Zonguldak'ı ziyaret eden Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, TPAO Filyos Kara Tesisleri'ne yaptığı incelemede, Karadeniz’de keşfedilen ve Filyos Doğal Gaz İşleme Tesislerine aktarılan gazın Türkiye'nin eriştiği potansiyelin önemli bir yansıması olduğunu söyledi.

Bakan Bolat, son olarak Abdülhamid Han sondaj gemisinin de Karadeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerine dahil olduğu filonun çalışmalarının önümüzdeki dönemde Türkiye’nin enerji alanındaki konumunu güçlendireceğini kaydetti.