TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Enerji Görünümü 2024 Oda Raporu" açıklandı.BURSA (İGFA) - Enerji konusu, meslek uzmanlık alanlarımız ve kamusal sorumluluklarımızdan hareketle, geçmişten bu yana neoliberal serbestleştirme-özelleştirme politikaları ile kamu yararının, kamusal üretim ve hizmetlerin tasfiyesine karşı mücadelemizin önemli bir alanıdır.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nın Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan enerji konulu birçok raporun ardından ilki 2010 yılında yayımlanıp düzenli olarak iki yılda bir yenilenen, ciddi ve güvenilir başvuru kaynağı olarak gösterilen Türkiye'nin Enerji Görünümü Raporunun 2024 güncellemesi yapıldı. Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, Orhan Aytaç, Şayende Yılmaz ile Elektrik, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Maden Mühendisleri Odalarındaki üyelerin editörlüğünde, ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu üyeleri, akademisyenler, iktisatçı, matematikçi, istatistikçi gibi çeşitli meslek gruplarından uzmanların katkılarıyla hazırlandı.

Rapor, 8 bölümde 17 yazarın ve bazı yazarların birden fazla konudaki makaleleriyle 21 metni kapsadı.

Aylar süren titiz çalışmalarla hazırlanan rapor, dünyada ve Türkiye'de birincil enerji arzı, enerji fiyatları ve enerji yoksulluğu, elektrik, fosil yakıtlar (doğalgaz, petrol, kömür), nükleer enerji, yenilenebilir enerji kaynakları (hidroelektrik, rüzgâr, deniz üstü rüzgâr, güneş, jeotermal, biyoenerji), iklim sorunları bölümleri, bölüm içi makaleler ve sonuç ve öneriler bölümünü kapsadı.

Raporda bu ve bağlantılı konular ayrıntılı olarak inceleniyor, tespit edilen sorunlar ve yanlışlardan hareketle gereksinimi duyulan program, plan, politika ve uygulamalar, kamu girişimciliği, kamusal üretim, kamusal hizmet temeli ve kamu/toplum yararı olan her alanda planlama ve kurumsal yeniden yapılanma boyutlarıyla somut olarak ortaya konuldu. Rapor, iktidarın neoliberal ve rant eksenli sermaye birikimi politikalarının ülkemizi ve halkımızı sürüklediği dışa bağımlılık, yoksullaşma ve tüm idari-teknik-politik sorunların köklü bir şekilde aşılması için yenilenebilir kaynaklara dayalı, kamucu/toplumcu, planlamacı, katılımcı başka bir dönüşüme ve demokratik enerji programına duyulan ivedi gereksinime vurgu yaptı.