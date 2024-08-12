Geleneklerine sahip çıkan sosyal bir nesil yetiştirmek için yola çıkan, Türkiye’nin ilk ve tek geleneksel dans projesi Anadolu Rüyası, kültürümüzü ve ülkemizi bu kez Güney Kore’de temsil etmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kore Ulusal Dans Komitesi tarafından bu yıl 33.sü yapılacak olan Uluslararası Kore Dans Festivaline davet edilen Anadolu Rüyası Dans Topluluğu, geleneksel kültürümüzün bir kez daha temsilcisi olacak. Güney Kore’nin Jeju Adalarında 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan uluslararası dans festivalinde Türkiye’nin yanı sıra Arjantin ve Filipinler gibi ülkelerden önemli dans toplulukları sahne alacak.

86 ülkede faaliyet gösteren Federation of International DanceFestivals (FIDAF) tarafından her yıl Dünyanın dört bir yanında düzenlenen önemli dans organizasyonlarında ülkemizi temsil eden Anadolu Rüyası, Kore’de yapılacak olan festival kapsamında 16 dansçısı ile sahne alacak.

ANADOLU KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITIYORLAR

2015 yılından bu yana her yıl farklı bir tematik gösteri ile izleyicilerinin karşısına çıkan Anadolu Rüyası, ülkemizin 7 bölgesinde eş zamanlı devam eden ilk ve tek sahne projesi durumundadır. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 28.000’den fazla seyirciye kültür şöleni sunan proje, 2015 yılında Litvanya, 2016 yılında Polonya, 2017 yılında Sırbistan, 2018 yılında Bulgaristan, 2019 yılında Güney Kore ve 2022 yılında Sırbistan’da sahnelendi.

Proje, 2015 yılında Litvanya’da ve 2019 yılında Güney Kore’de düzenlenen uluslararası dans yarışmalarında 16 ülke arasında Dünya birincisi olarak ülkemizi üst üste iki kez gururlandırdı. Anadolu Rüyası ayrıca Pandemi döneminde Sırbistan’da düzenlenen online dans yarışmasında halk oylaması ile en başarılı dans projesi olarak ödüllendirildi.

EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ KÜLTÜRÜMÜZÜN DOĞRU TANITILMASI

Anadolu Rüyası projesinin mimarı ve genel sanat yönetmeni Okan Gürbüz, projenin geldiği nokta ve Güney Kore temsili ile ilgili şunları kaydetti:

“Anadolu Rüyası projesi, Türkiye’nin geleneksel anlamda ülkemizde yapılmış ilk dans tiyatrosudur. 6 yıldır ülkemizin dört bir yanında uzman eğitmenler eşliğinde tematik olarak hayata geçirdiğimiz gösterilerimiz ile ülkemizi yurt dışında da temsil ediyoruz. 1996 yılından bu yana Dünya’nın pek çok ülkesinde uluslararası etkinliklere katılıyorum. Bu etkinliklerde gördüğümüz en değerli şey ülkelerin kendi geleneksel yapılarına olan bağlılığı ve verdiği önem. Aslında Anadolu Rüyası projesi de bu amaç ile ortaya çıktı. İstedik ki; kendi öz değerlerini doğru şekilde bilen, önemseyen ve her alanda gururla temsil eden bir nesil yetiştirelim. Özellikle lise kademesindeki öğrencilerin bu değerleri benimsemesi ve temsil etmek için çaba göstermesi son derece önemli. Bu amaçla 6 yılda 6 farklı tema ile binlerce gencimize ulaştık. Bu genç arkadaşlara geleneksel dans, müzik, kostüm eğitimlerinin yanı sıra evrensel anlamda sahne, drama ve makyaj gibi alanlardaeğitimler verdik. Ne mutlu ki; öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri ile hedeflediğimiz değerlere ulaştık. Anadolu kültürü tayt ile temsil edilmeyecek kadar değerli bir kültürdür ve Dünya bizi bu değerli kültürün öz hali ile görmek istiyor. Bugün Güney Kore’de yarın Brezilya’da… 2019 yılında Güney Kore Cheonan Dans Yarışmasında kazandığımız başarıya bir yenisini daha ekleyerek ülkemizi en iyi şekilde yine temsil edecek olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bizim gençlerimizle 0 bizim kültürel dansımız, müziğimiz ve kostümlerimiz ile yine ülkemize hayran bırakacağız. Bizlere güvenerek bu özel etkinlik içerisinde olmamızı sağlayan herkese teşekkür ederiz.”