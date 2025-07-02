Ticaret Bakanlığı, Haziran 2025’te ihracatın yüzde 8 artarak 20,5 milyar dolara ulaştığını, dış ticaret hacminin ise yüzde 12,1 artışla 49,2 milyar dolar olduğunu duyurdu. En fazla ihracat yapılan ülkelerin başını Almanya çekerken, en fazla ihracat yapılan sektör ise motorlu kara taşıtları oldu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 2025 yılı Haziran ayı ve Ocak-Haziran dönemi dış ticaret rakamları belli oldu.

Bakanlık, Haziran 2025’te ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 20 milyar 537 milyon dolara yükseldiğini, bu artışın son bir yılın en yüksek aylık artışı olduğunu vurguladı.

İthalat ise yüzde 15,3 artışla 28 milyar 708 milyon dolara ulaşırken, dış ticaret hacmi yüzde 12,1 artarak 49 milyar 245 milyon dolar olarak gerçekleşti.

YILIN İLK YARISINDA İHRACAT YÜZDE 4,1 ARTTI

Bakanlık verilerine göre, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ihracatın yüzde 4,1 artışla 131 milyar 440 milyon dolara, ithalatın yüzde 7,2 artışla 180 milyar 869 milyon dolara ulaştığı kaydedildi. Bu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 5,9 artarak 312 milyar 309 milyon dolara yükseldi.

Son 12 ayda ihracatın 267 milyar dolarla rekor kırıldığına dikkati çekilen açıklamada, Türkiye’nin dış ticaretteki başarısı vurgulandı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜKSELDİ

Haziran 2025’te dış ticaret açığı, ithalatın ihracattan daha hızlı artmasıyla yüzde 39 büyüyerek 8,2 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk altı ayında ise dış ticaret açığı, geçen yıla göre yüzde 10,9 artarak 41,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bolat, küresel ekonomik zorluklara rağmen ihracat artışının devam ettiğini ve Türkiye’nin ihracatta yeni pazarlar arayışını sürdürdüğünü belirtti.