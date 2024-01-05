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Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği, deprem, sel, yangın gibi tüm afetleri kapsaması nedeniyle Türkiye’de ilk olacak “Denizli Afet Master Planı”nda sona yaklaşıldı.DENİZLİ (İGFA) - Deprem, sel, yangın gibi tüm afetleri kapsaması nedeniyle Türkiye’de ilk olacak Denizli Afet Master Planı’nın 3. safhasında yer alan “Değerlendirme ve Ağırlıklandırma Teknik Çalıştayı” yapıldı. Bilim insanları, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar başta olmak üzere kentteki tüm paydaşların buluştuğu geniş katılımlı teknik çalıştay Anemon Otel’de düzenlendi. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcıları Seval Gebeş ve Ömer Faruk Özer ile çok sayıda davetli katıldı. Başkan Osman Zolan çalıştayın açılış konuşmasında, dünyanın var olduğu günden beri afetlerin yaşandığını belirterek, bu olumsuzlukların dünyanın sonuna kadar da devam edeceğini söyledi. Depremlerin, yangınların, sellerin ve heyelanların olmaya devam edeceğini işaret ederek bunlara yönelik tedbir almaları ve afetleri bilimin ışığında önlemek için gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, “Afetleri durdurmak mümkün değil ama engellemek, zararı azaltmak ve önlem almak çok önemli” ifadelerini kullandı.

“İlk adımları atarak bugünlere geldik”

Vatandaşların daha güvenli ve afetlere hazır bir şehirde yaşaması için çalıştayın çok büyük katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Zolan, “Bilimsel yaklaşımınız, tecrübeniz ve şehirle ilgili değerlendirmeniz bizim için çok kıymetli. Bu noktada, burada çok güzel bir çalışma gerçekleştireceksiniz. Şehrimiz afetlere maruz kalmasın, afetle imtihan olmayalım ama hepimizin yapması gerekenler de var. Başta deprem olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı olmak için eylem planlarımızı yapmamız gerekiyor” dedi. “Bin yıllık yol bile ilk adımla başlar” diyen Başkan Zolan, “Biz ilk adımları atarak bugünlere geldik. Önceliklerimizi belirleyip afetlerle ilgili tedbirlerimizi alarak bugünlere geldik. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yürüyüşümüzü devam ettireceğiz” diye konuştu.

“Afetler hayatı altüst ediyor”

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnşallah afet olmadan, hiç kimsenin burnu kanamadan, zarar görmeden bu işin üstesinden gelerek dayanıklı bir şehre hep beraber kavuşalım. Tabii ki geçmişte ve yakın tarihte de gördük. Afetler hayatı altüst ediyor, çok canlar yitiyor, çok değerler gidiyor. Bunun için depremden önce, afetten önce, yangından önce önlem almamız gerekiyor. Afet olduğu anda ve sonrasında da neler yapmamız gerektiğini bilmemiz, hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ben katılım sağlayan tüm kurum temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum.” Konuşmanın ardından bilim insanları, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar ve kentteki tüm paydaşların buluştuğu teknik çalıştay yapıldı.