Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet iznini alarak, Türkiye’nin ilk dijital bankası olma unvanını kazanan kuruluş, Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş adıyla faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor.

1,5 milyar lira başlangıç sermayeli olarak kurulan ve sadece dijital kanallarda hizmet verecek olan Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş’nin ana ortakları yüzde 50-50 hisse ile Hayat Kimya A.Ş ve Kastamonu Entegre A.Ş oldu.

Hayat Finans Katılım Bankası Genel Müdürü M. Murat Ertem, Türkiye’de ilk kurulan dijital banka olmalarından dolayı gururlu olduklarını belirterek, "Türkiye'deki dijital bankacılığın ilk adımını Hayat Holding’in atması, geleceğe dönük vizyoner duruşun bir göstergesidir. Müşterilerimize tüm finansal hizmetleri bir mobil uygulama ile masrafsız, hızlı, güvenilir ve basit şekilde sunacağız. İşbirliklerimiz ve teknoloji platformlarımızın oluşturduğu dijital ekosistem ile hayatı kesintisiz yaşatan banka olma vizyonumuzu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Dünyanın 4. büyük markalı bebek bezi üreticisi, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın ise en büyük temizlik kağıtları üreticisi olan Hayat Kimya A.Ş. Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia ve Evony gibi 16 güçlü markasıyla tüm dünyada milyonlarca tüketiciye ulaşıyor.

Hayat Finans’ın diğer ortağı Kastamonu Entegre A.Ş ise ağaç bazlı panel üretiminde MDF ve Yonga Levha üretimiyle Türkiye’nin lider, Avrupa’nın 3., Dünya’nın 4. büyük üreticisi konumunda.