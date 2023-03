31 Mart 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Türk bankacılık ve finans sektörünün ilk dijital perakende bankası TOM Bank oldu.İSTANBUL (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ‘ndan (BDDK) faaliyet izni almasıyla birlikte onayın resmi gazetede de yayınlanmasıyla TOM Bank, Türkiye’nin lisanslı ilk dijital perakende bankası oldu.

1,5 milyar TL başlangıç sermayeli olarak kurulan ve sadece dijital kanallarda hizmet verecek olan TOM Bank, Türkiye’de ve yurt dışında önemli başarılar elde etmiş, kendi kategorilerinde sektör lideri olan A101, English Home, Memorial Sağlık Grubu, Eve şirketlerini bünyesinde barındıran Aydın Grup hissedarları ve üst yönetimi tarafından kuruldu.

T.O.M. Şirketler Grubu’nun bir şirketi olacak dijital banka, etik bankacılık vizyonuyla yüzde 100 dijital ürün ve süreçlerle, sunduğu yenilikçi fırsatlar ve avantajlarla yüksek bir müşteri ağına ulaşmayı hedefliyor.

TOM Bank Kurucusu ve Genel Müdürü Onur Özkan, Avrupa ve Amerika’da hızla yükselen dijital bankacılık trendini yakından takip ederek Aydın Grup ve TOM Şirketler Grubu bünyesindeki tecrübe ve deneyimlerimizi bir araya getirmek istediklerini belirtti.

VERESİYE KREDİ İMKANI

Her cebin, her evin bankası olmak hedefiyle bankanın en teknolojik halini TOM Bank ile oluşturduklarını anlatan Özkan, "TOM Bank, mikrokrediler ve TL, katılma, altın, euro, dolar hesaplarının ücretsiz olması şube giderlerinden yapılacak tasarrufların müşterinin lehine kullanılarak daha avantajlı teklifler sunma imkanını sağlayacak. Kişilerin tamamen mobil uygulama üzerinden kolayca müşteri olabildiği TOM Bank’in kritik avantajlarından bir tanesi de Türkiye’de bir ilk olan A101 mağazalarından şubeye gitmeden, masrafsız, komisyonsuz, teminatsız “Veresiye Kredi” imkanı sunması olacak Birkaç dakika içinde limit oluşturulup kredi kullandırabilecek teknolojik altyapısı ile müşteriler kendilerine yürüme mesafesinde olan her ilçedeki A101 mağazalarından nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Bunun yanı sıra TOM Bank, müşterilerin ATM arama derdine de çözüm olacak. Sadece QR kod okutularak A101 kasalarından anında para çekme ve ödeme yapılması planlanıyor" diye konuştu.