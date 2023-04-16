İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in genç odaklı kent vizyonuyla gençlerin kent yönetimindeki rolünü artırmak üzere kurulan, Türkiye’nin ilk ve tek Gençlik Belediyesi’nin ilk meclis toplantısı yapıldı.İZMİR (İGFA) - Gençlerin aktif yurttaşlık temeliyle yerel yönetimde daha fazla söz sahibi olabilmelerini amaçlayan İzmir Gençlik Belediyesi’nin birinci dönem ilk meclis toplantısı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’ndaki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. İzmir Gençlik Belediyesi Meclisi’nin ilk toplantısında İzmir’i Avrupa Gençlik Başkenti yapmaya yönelik önergeler konuşuldu. Gençlik Meclisi her ayın son hafta sonu toplanacak.

Gençlerin sesini duymaya ihtiyaç var İzmir’deki 23 ilçeden 196 gencin katıldığı ve kura yöntemiyle 88 meclis üyesi, 44 yedek meclis üyesi ve meclis üyesi gönüllülerinin oluşturduğu Gençlik Belediyesi Meclisi’nde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Dün bu mecliste 2022 yılı faaliyet raporu vardı. 5 saatlik bir maratonda masalara yumrukların vurulduğu bir ortam vardı. Bu meclise Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısıyla girmek hiç aklıma gelmezdi. Seferihisar’daki belediye başkanlığım döneminden bu yana bu hayali gerçekleştirmek istedim. Yeni bir şey yapmak kolay değil. Kuralların oluşması, yöntemlerin belirlenmesi kolay olmuyor. Çok zahmetli bir süreç geçti. Ana fikrimiz yönetimde gençlerin seslerinin duyulmasını sağlamak. Büyük eksikliğini hissettiğimiz bir şeyi hayata geçirmek istedik. Gençlerin sesini duymak ve yönetime dahil olmalarını sağlamak bugünün koşullarında mümkün değildi. Gençlerin sesini duymaya ihtiyaç var” dedi.

Bu hikayeyi demokrasiyle buluşturacak sizlersiniz Gençlerin siyasette aktif rol oynaması gerektiğini örneklerle açıklayan Başkan Soyer, “Sizin zamanınızda hayatın ritmi bambaşka. Biz uzaktan anlama telaşı içerisindeyiz. Siz yaşıyorsunuz. İçerisinde yaşadığımız hayatı anlamak için sizi dinlemeye ihtiyacımız var. 21 yıldır otoriter sistemle yaşadık. Özgür düşünce, özgürlük iklimi yok edildi. Türkiye büyük bir değişimin içinde. Bu hikayeye öncülük etmek, bugünün ritmini doğru anlayan, içerisinde yaşayan sizlere düşüyor. Türkiye’de hayatı değiştiren iki kuşak var. Biri 1923 kuşağı, biri 2023 kuşağı. Yani siz. Tarih sizi yazacak. Bu hikayeyi demokrasiyle buluşturacak sizlersiniz” diye konuştu.

Özgürlüğü bizlerle buluşturacak olanlar da 2023 kuşağı olacak Daha iyi bir hayatın mümkün olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Bu güzelim topraklarda hiç kimse yoksulluğu, sefaleti, işsizliği hak etmiyor. Bütün mesele siyasi tercihleri nasıl yaptığınızla alakalı. İmkânsız bir şeyden bahsetmiyorum. Adalet mümkün. Yoksullukla başa çıkmak mümkün ama tüm bunları şekillendiren siyasi idare. Bütün bu değişimin öncüsü, rehberi, yol açıcısı olmak için siyasetten uzak durmamak gerek. Siyasetle ilgili olmak, anlamak ve iyileştirmeye çalışmak için kafa yormak gerek. Siyaseti çok çirkin, sığ bulabilirsiniz, siyaset yapanları beğenmeyebilirsiniz ancak sizler siyasetten uzak durdukça şikâyet ettiğiniz şeyler artacak. Siyasete girmeniz lazım. Almıyorlarsa bacadan, kapıdan. Tırnaklarınızla kazımanız gerek. Cumhuriyet’le bugünleri buluşturanlar 1923 kuşağıydı. Özgürlüğü bizlerle buluşturacak olanlar da 2023 kuşağı olacak. Sıra sizde” ifadelerini kullandı.

Alacağınız kararları Büyükşehir Meclisi’nde olgunlaştıracağız Meclis salonundaki heyecanın hiç bitmemesini arzu ettiğini dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Şunun sözünü verelim. Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde sizlerin sunumu yapılsın. Bu komisyonlardan alınacak kararların büyükşehir meclisinde olgunlaştırılması için elimizden geleni yapalım. Yol gösterici olabilirsiniz. Bu sizin elinizde, ne kadar ciddiye aldığınızla ilgili bu durum. Emin olun sadece Türkiye’de değil, dünyada bu durumun örneği yok. Bunu sürdürebilir modele dönüştürmek sizin elinizde. Artık tıkır tıkır işleyen bir model var elimizde. Yolunuz açık olsun” dedi.

Gençler bize yol göstersin Gençlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Şamil Sinan An, “Bizim nesil hep gençlere bir şeyler söyleyelim, gençler bizim söylediklerimizi yapsın diyordu. Ben diyorum ki, gençler bize yol göstersin, gençleri dinleyelim” şeklinde konuştu.

İzmir Gençlik Belediyesi Meclis Başkanı Kaan Levent Bozdağ ise “Tunç Başkan hayaline bizi ortak etti. Hayali, hayalimiz oldu. Biz bir meyve fidanı diktik. Bugün bu ağacı büyüttük” diye konuştu.