Türkiye’nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı, İnegöl’ün Başalan Yaylasında hizmete açıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayat bulan projenin açılış gecesinde, astronomi meraklıları gökyüzünü çıplak gözle izleme fırsatı buldu. Bu alanla birlikte İnegöl astronomi turizminde de adını listenin en üst sıralarına yazdırmış oldu.BURSA (İGFA) - Günümüzde yaşanan ışık kirliliği sebebiyle insanlar, gökyüzüne baktığında Samanyolu galaksisinin milyarlarca yıldızdan oluşturduğu ışıklı yolunu çıplak gözle göremiyor. Kontrolsüz aydınlatmalar gökyüzünün fon parlaklığını arttırırken, gök cisimlerini de görünmez kılıyor. Gökyüzünü keşfetmek isteyenler için ise Türkiye’nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı, İnegöl’de açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında başlayan çalışmalar kapsamında Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği’nin belirlediği standartlara uygun olarak Türkiye’nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı’nı şehre kazandırdı. Karanlık Gökyüzü Parkı projesi, ışık kirliliğinden en az etkilenen İnegöl Başalan Yaylası’nda hizmete girdi. Projenin açılışının yapıldığı 2 gün boyunca düzenlenen birbirinden eğlenceli etkinliklerle Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, unutulmaz tecrübeler yaşadı.

Cumartesi akşam 23.00’da yapılan Karanlık Gökyüzü Parkının açılış programına, onlarca doğa ve astronomi meraklısı çadır ve kamp malzemeleriyle katıldı. Açılış öncesinde düzenlenen güneş saati, model uçak, teleskop aynası yapımı, takımyıldızı dürbünü atölyeleri, drama ve oyun etkinliklerine katılan katılımcılar, dolu dolu bir deneyim yaşama fırsatı buldu. Gün boyunca vaka çalışmaları, karaoke ve müzik dinletisi, astronomi üzerine sohbetler yapıldı. Fikir yarışması da düzenlenerek katılımcılar çeşitli ödüller kazanma fırsatı buldu. Gece saatlerinde ise katılımcılar gökyüzünü çıplak gözle gözlemleme fırsatı buldu.

İNEGÖL’ÜN TURİZMLE DAHA FAZLA ANILMASINI İSTİYORUZ

Türkiye’nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı’nın açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda doğasever katıldı. Burada konuklara hitaben bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün çok heyecanlıyız. Türkiye’de ilk olacak bir organizasyonu, Karanlık Gökyüzü Parkının açılışını gerçekleştirmek için toplandık. Bu işler tasarlanmasından uygulanması ve hayata geçirilmesine kadar her alanda çok değerli ve kıymetli. Bir defa İnegöl şehri daha çok sanayisiyle anılan, mobilyasıyla, gastronomisiyle, tarımıyla anılan bir bölge. Ancak biz hem geçen dönem hem de içinde bulunduğumuz dönemde turizmle ilgili daha fazla anılmasını istediğimizi ifade ettik” dedi.

İNEGÖL’DE 30’UN ÜZERİNDE YAYLA VAR

İnegöl’ün doğal güzelliklerinden de söz eden Taban, “Bulunduğumuz bölge bir yayla olarak ifade ediliyor ve İnegöl’de buna benzer 30’un üzerinde yaylalarımız var. Akarsularımız, derelerimiz, mağaralarımız ve keşfedilmeyi bekleyen nice güzelliklerimiz var. Dolayısıyla bu dönem İnegöl’ümüzde gerek Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla gerek İnegöl Belediyemizin gerek Bakanlıklarımızın katkı ve desteklerini alarak tüm paydaşlarla bölgemizi daha iyi tanıtmak, duyurmak istiyoruz. Turizm açısından da parmakla gösterilen bir bölge olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN AKTAŞ’A TEŞEKKÜR

Başkan Taban, Karanlık Gökyüzü Parkının hayata geçme sürecinden de bahsederek başta Bursa Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Alinur Aktaş ve mevcut Başkan Mustafa Bozbey olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Başalan Yaylasının teknik çalışmalarla belirlendiğini ifade eden Taban, “Başalan Yaylamızda bundan önceki süreçlerde Büyükşehir Belediyemiz tarafından birtakım ölçümler yapıldı. Ben de bu kavramı ilk duyduğumda çok heyecanlandım. Bu Türkiye’de olmayan bir şey şeklinde ifade edildi. Dünyada da belirli bir miktarda olduğu ifade edildi. Gökyüzünü gerek cihazlarla gerekse de çıplak gözle gözlemleyebileceğimiz bir alan olarak ifade edildi. Bunu önemsiyorum. Özellikle genç jenerasyonun da teşvik edilmesi adına bir fırsat olabileceğini düşündük. Tabi o dönemde Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmalarla bu alan keşfediliyor ve karanlık miktarı en düşük alan olarak belirleniyor. Sonrasında da belirli akreditasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Nihayet itibariyle alanda bu gözlemlerin yapılması için hazırlıklar ve çalışmalar tamamlanıyor. Ben bu çalışmada emeği geçen önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu projeyi devam ettirip hayata geçiren, bugün kullanılmasını sağlayacak olan Mustafa Bozbey Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bunlar kıymetli projeler. Sadece İnegöl ve Bursa değil, ülkemize değer katacak projeler. Bu gibi projelerin hem niteliğini arttırmaya çalışmak hem de varsa başkaca projeler hepsini hayata geçirmek için el birliği ile çalışmamız gerekiyor. Ben bugün burada bu kalabalığı görmekten de çok mutlu oldum. Bölgenin müthiş bir havası ve ortamı var. Burada olmak herkese şifa olacaktır. Katılan ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“BAŞALAN’DA PERSEİD GÖKTAŞI YAĞMURUNA TANIKLIK EDİYORUZ”

Türkiye’nin ilk ‘Karanlık Gökyüzü Parkı’nı Bursa’ya kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise hayatı hızlandıran koşuşturmacalar, teknolojideki gelişmeler, yeni aletler, cihazlar ve alışkanlıklar sebebiyle varlığı bilinen şeyleri dahi göremez hale geldiklerini belirtti. Cep telefonlarına bakmaktan dostları, başkalarının paylaştığı manzaraları izlemekten kendi çevremizi göremediğimizi dile getiren Bozbey, “En çok da yıldızları göremez olduk. Samanyolu’nun varlığını her çocuk bilir. Ama kaç çocuk ve yetişkin Samanyolu’nu gördü acaba? Adlarını ezbere bildiğimiz yıldızları en son ne zaman izlediğimizi hatırlamayız. Ya da izledik mi? Bunun için parkımızı, Türkiye’nin ilk karanlık parkı olarak hizmete açıyoruz. Açılışın yanında teleskop yapımından astro fotoğrafçılığa, müzik dinletisinden farklı atölye çalışmalarına kadar çeşitli etkinlikler ile sadece gökyüzü değil, aklımızın ve ruhumuzun ufuklarını da tarayacağız. Meteor yağmurlarının en görkemlisi olan perseid göktaşı yağmuruna tanıklık etme fırsatı buluyoruz” dedi.

Bu çalışmaların yeni başlamadığını, Türkiye’de ilk defa Nilüfer Belediyesi’nin başlattığı ışık kirliliği haritalarının bu parkın açılmasına vesile olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Yıllar önce hocalarımızla birlikte ışık kirliliğiyle ilgili çalışma yapmıştık. Işık kirliliğinin ne kadar önemli olduğunu o süreçte fark ettik. Bu parkın yapımı öncesinde ar-ge ve ön çalışmaları da gerektiriyordu. Hocalarımızın yoğun emekleri sonucunda alanın belirlendiğini biliyoruz. Bilim ve Amatör Astronomi Derneği ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin de katkılarıyla Bursa’nın binden fazla noktasında ışık kirliliği ölçümleri yapılmıştı. Ortaya konan kriterler çerçevesinde Başalan Yaylası’nda karar kılındı. Bu konuda destek olan, katkı sunan paydaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, bilim insanlarına, İnegöl Belediyesi’ne, önceki dönem belediye başkanına teşekkür ediyorum. Bizler de göreve gelir gelmez buradaki çalışmaları anbean takip ettik ve 3 ay gibi kısa sürede hizmete açtık. Sadece astronomi meraklılarını değil, doğaseverleri, fotoğrafçıları, şehir hayatının koşuşturmacasından uzaklaşmak isteyen herkesi Karanlık Gökyüzü Parkı’na bekliyoruz” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri alanı gezerek vatandaşlarla sohbet edip atölye çalışmaları hakkında bilgi aldı.