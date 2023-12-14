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Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı, TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi, Ankara Kalkınma Ajansı ve BTK Akademi tarafından Ankara’da, Türkiye’nin ilk “Kütüphanecilik Fikir Maratonu” gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı, çeşitli kuruluşlarla iş birliği halinde Ankara’da, Türkiye’nin ilk Kütüphanecilik Fikir Maratonu’nu (Ideathon) düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü yürütücülüğünde, Sosyal İnovasyon Ajansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kreatif Endüstriler Meclisi, Ankara Kalkınma Ajansı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliği ile Ankara’da düzenlenen maratonda, ülkenin farklı yerlerinden katılımcılar alanında uzman mentorler eşliğinde bir araya geldi.

Maraton kapsamında ilk olarak katılımcılara kütüphanecilik alanındaki yeni gelişmeler ve teknolojinin kütüphanecilikte kullanımı konularında eğitimler verildi. Yarışma süresince takımlar “Bilgi Teknolojileri”, ‘‘Dezavantajlı Grupların Bilgi Gereksinimleri ve Erişilebilirlik’’, “Geleneksel Kütüphane Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar” ve “Yaşam Boyu Öğrenme ve Sargın Eğitimin Desteklenmesi” başlıklarında çözümler ve projelerini tasarlayarak jüriye sundular.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonrası “Yerelden Yeşile Kütüphane’’ takımı birinci, “Okutan” takımı ikinci, “Dolmayan Kumbara” takımı üçüncü olurken, “Çanakkale Gezici Kütüphane” ve “Kütüphaneciler 5.0” takımları da mansiyon ödülü aldı.

21. yüzyılın bilgi gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmış, yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir kütüphanecilik fikirlerinin ortaya çıkarılması ve desteklenmesini amacıyla düzenlenen maraton ile kütüphanelerin toplumun tüm kesimlerine daha iyi hizmet vermesi hedefleniyor.

