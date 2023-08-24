Beylikdüzü Belediyesi, 2013 yılında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk pantomim sanatçısı Erdinç Dinçer için anma programı düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye’nin ilk pantomim sanatçılarından olan Erdinç Dinçer için anma programı düzenledi.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik Tiyatrosu’nun hazırladığı pantomim gösterisiyle başlayan anma etkinlik, Dinçer’in öğrencilerinden olan usta pantomim sanatçısı Vecihi Ofluoğlu söyleşisiyle devam etti. Ofluoğlu’nun Dinçer’in sanat anlayışını, yaşadıkları zorlukları ve anılarını paylaştığı söyleşi izleyicilerden gelen sorularla interaktif şekilde gerçekleşti.

“Gençleri gördüğümüzde oldukça heyecanlanırdık” diyen Ofluoğlu “1966 yılından bu yana bu sanatı sürdürüyorum. Bu sanata ilgi duymamı sağlayan Dinçer’i yakından takip ediyordum. Oyunlarını izleyerek başladığım sahne hayatı turnelerle devam etti. Dostluğumuz ilerledikçe o nereye gidiyorsa ben de onu takip etmeye başladım. Bu sanatı yaparken bedeninizi ne kadar kullanacağınıza karar veriyorsunuz. Onun ölçüsünü biliyor olmalısınız. Erdinç ağabey bu konuda çok iyiydi. Ne yazık ki 2013 yılında kaybettik kendisini. Onu takip ederek büyük kazanımlar elde ettim. Çok öğrenci yetiştirdi, çok emek harcadı bu sanat için. Onun anısını yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ofluoğlu, anma programının sonunda katılımcılar için pantomim atölyesi de düzenledi.