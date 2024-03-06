Türkiye’nin tek sabit arenalı espor merkezi olan Talas Belediyesi Espor Arena ve İnovasyon Merkezi görkemli bir törenle açıldı. Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Espor Arena ve İnovasyon Merkezi’ni açarken, biraz daha farklı bir teknolojik olaya şahit olmanın ve onun kıvılcımını çakmanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Atatürk Bulvarı Osmanlı Kültür Evi karşısında düzenlenen törenin açılışında konuşan AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, “Bu merkezin açılışıyla gençlere ve gençliğin geleceğine inovasyonla gelecekle ilgili yatırımların şekillenmesinde öncü olmasından dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç da, Başkan Yalçın’ın Talas’a yeni hizmetler kazandırdığını ve kazandırmaya devam ettiğini belirterek, “İnşallah 31 Mart Yerel Seçimlerinde başkanımızı başkan yaptıktan sonra bu hizmetlerin daha da fazla yapacağına eminiz.” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni bir teknolojik kıvılcımı çakmanın heyecanında olduklarını anlatarak, “Espor Arena ve İnovasyon Merkezi’ni açarken, biraz daha farklı bir teknolojik olaya şahit olmanın ve onun kıvılcımını çakmanın heyecanı ile buradayız. Bizim çocukluğumuzda ve talebeliğimizde hocalarımız bize nasihat ederken, ‘büyük balık, küçük balığı yutar’ derlerdi. Şimdi o değişti. ‘Hızlı balık yavaş balığı yutuyor.' Bilgiye kim daha çabuk gidiyor, bilgiye ne kadar çabuk ulaşılıyor ve o bilgi hayatımızı kolaylaştırmakta ne kadar çabuk kullanılıyorsa o kadar güçlü oluyoruz.” şeklinde konuştu.

“TÜRK GENCİNİN ZEKASI DAHA FAZLA”

“Son yıllarda Alper Gezeravcı çıkmak üzere birçok bilim insanımız ortaya çıktı.” Diyen Başkan Yalçın şöyle konuştu: “Bizim insanımızın dehası ve zekası diğer ülkelerin insanların hiç aşağı değil, hatta daha çok fazla. Teknolojiyle birlikte çocuklarımızı bu tip bilimsel sahalarda yetiştirmek için alanlara ihtiyaç vardı. Çocukların yenilikçi fikirlerini ortaya koyabileceği yerler oluşturacağız. Dünyanın dört bir yanında insanlar bilgisayarlarının başında oturuyorlar. İnternet aracılığıyla online sistemle birbirleriyle maç yapıyorlar. Şu anda bizim buradaki kurmuş olduğumuz bu mekan içerisinde bizimde Kayseri’de ilk, Türkiye’de de tek kadınlardan ve erkeklerden kurmuş olduğumuz espor takımımız lisanslıdır. Lisanlı 150 tane takım burada oturup, karşılıklı oyunlar oynayıp, dünya çapında müsabakalara katılıyorlar. Biz burada ev sahipliği yapıyoruz. Espor turnuvaları milyonlarca dolarlara varan gelirler elde eden bir spor.”

“ÇOCUKLARIMIZI DOĞRU YÖNLENDİRMELİYİZ”

Başkan Yalçın, çocukların yenilikçi fikirleri ortaya koyabileceği ortamlar oluşturacaklarını dile getirerek şunları söyledi: “Madde bağımlılığı gibi aynı zamanda internet veya dijital bağımlılıkta günümüzün bir çıkmazı ama doğrusu bunun karşısında durmak, elinden çocukların bilgisayarı tableti almak çözüm değil. Onların o zekasını ve yeteneğini doğru yere yönlendirmek icap ediyor. Biz iki yıldan beri çalışıyoruz. Bayanlarda lisansı olan tek kulübüz, Türkiye’de erkeklerde ikinci kulübüz. Türkiye’nin idaresinde hatta Türk gençlerinin dünya idaresinde söz sahibi olmaları için birçok mekanlara ihtiyacı olduğu gibi bu mekanın da bir ilk kıvılcım olduğunu beyan ediyorum. Espor Arena ve İnovasyon Merkezimiz hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gençlerimize nice başarılar diliyorum.”

KAYMAKAM DÖNMEZ’DEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, “Allah’a şükürler olsun son yıllarda ülkemizde gayet güzel teknolojik gelişmeler var. Teknolojimizi, insanlarımızı ve toplumumuzu geliştiriyoruz. İyiye gidiyoruz. Her şey altyapıyla daha iyi olacak. Onun için de bu merkezlerle daha iyi olacak. Bu nedenle Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a ve ekibine böylesine önemli ve örnek bir projeyi ilçemize, gençlerimize kazandırdığı için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merkez dualar eşliğinde kurdelesi kesilirken, protokol de merkezi inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.