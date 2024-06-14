İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk, seri glütensiz gıda fabrikasını açmaya hazırlanıyor. Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası içerisinde yer alacak üretim tesisinde, başta çölyak ve fenilketonüri hastalarına yönelik glütensiz ekmek, un, kurabiyeler ve glütensiz makarna gibi ürünler üretilecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplum sağlığına büyük yarar sağlayacak glütensiz gıda fabrikasını açmaya hazırlanıyor. 2022 yılı Temmuz ayında açılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası’nın ikinci etap çalışmaları kapsamında açılacak tesiste, sadece bisküvi ve glütensiz ürünler üretilecek.

TÜRKİYE’NİN İLK, SERİ GLÜTENSİZ GIDA ÜRETİMİ

Yakın zamanda hizmete girecek bu yeni tesis, Türkiye'nin ilk, seri, glütensiz gıda üretim hattına sahip tesisi olacak. Fabrikada, başta çölyak ve fenilketonüri hastaları olmak üzere, glüten hassasiyeti olanlara yönelik ürünler üretilecek. Fabrikada glütensiz ekmek, un ve kurabiyelerin yansıra glütensiz makarna ve daha pek çok ürün çeşidi hazırlanabilecek. Böylece daha çok ürün çeşidine, daha uygun fiyatla erişim mümkün olabilecek.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN SİPARİŞ MÜMKÜN

İstanbul Halk Ekmek (İHE), glütensiz ürünleri üreterek yurt dışından ithal edilen ürünlere olan bağımlılıkları azaltmayı hedefliyor. Böylece çölyak ve fenilketonüri hastaları, kendi lezzet kültürlerine uygun ürünlere sağlıklı bir şekilde ulaşma imkanı buluyor. Ayrıca İHE, e-devlet üzerinden alınan sağlık raporlarını ileten hastalara, glütensiz ürünleri indirimli şekilde sunuyor. İHE’nin glütensiz ürünlerine https://esiparis.ihe.istanbul/ üzerinden, ülkenin dört bir yanından ulaşmak mümkün.