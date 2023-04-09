Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arsa devrini yaptığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi hızla yükseliyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınması için Aslım bölgesinde inşaatı devam eden Konya Yeni Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu.

İnşaatın geldiği son durum hakkında bilgi veren Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümlerinden birisi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin artık şehrin merkezinde kalmış, fiziki olarak esnafa ve Konya’ya hizmet etmekten öte görüntü kirliliği, çevre kirliliği ve trafik yoğunluğu oluşturduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bu binalar tamamlandığında inşallah esnafımız kendine yakışır bir tesis kazanmış olacak” diye konuştu.

Bakanlık, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesini inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, “Bu sanayi sitesinde kendi enerjisinin üretiminden yağmur sularının geri kullanımına ve atıkların dönüşümüne kadar birçok şeyin ilkini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut’a Konya’ya değer katacak bu projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Esnafımız merak etmesin. Verdiğimiz süre zarfında binaların tamamlanması için gayret ediyoruz. Planlanan süreç, 3 etabın yıl sonunda tamamlanması. Kalan ikinci etabın da inşallah 2024 bahar aylarında tamamlanarak esnafımızın 2024 bahar aylarında tamamen bu dükkanlarda Konya’ya hizmet etmesini sağlamak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada işin büyüklüğü çok fazla. 2.690 dükkan ve 134 ticari merkezden oluşan adeta bir şehir inşa ediyoruz. Konya’nın en büyük kentsel dönüşümü şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.