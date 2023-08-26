Garanti BBVA’nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle 17. kez düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı.İSTANBUL (İGFA) - Hikâyesiyle kadınlara ilham olmak ve başarısını Türkiye’ye duyurmak isteyen adaylar, 15 Kasım'a kadar www.garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilecek.

Mart 2024’te gerçekleşecek ödül töreni sonrası kazananların açıklanacağı yarışmada; “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” ödülünü alacak girişimci 200 bin TL, “Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi”, “Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi”, “Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” ve “Türkiye’nin Kadın Kooperatifi” kategorilerinin birincileri ise 150 biner TL’lik ödülün sahibi olacak.

Yarışmaya bu yıl eklenen Türkiye’nin Kadın Kooperatifi kategorisinde kadınlar tarafından kurulan ve işletilen, kadınlar üzerinde ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan olumlu etkiler yaratma odaklı çalışmalar yapan kadın kooperatifleri yarışacak.