Küresel ısınmanın da etkisiyle yaz aylarında artık daha sık görülen aşırı sıcaklar, tüm dünyada klima talebini artırdı. Türkiye'nin klima ihracatı da pandemi öncesinin 2 katına çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Küresel ısınmanın da etkisiyle dünya genelinde klimaya talep artıyor, Türkiye'nin klima ihracatı da bu trendden payını alıyor. TÜİK verilerine göre yılın ilk yarısında klima ihracatı 541 milyon dolarla rekor seviyeye yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artan ihracat, pandemi öncesine göre de yaklaşık 2 katına çıktı. Klima ihracatının, yüzde 76 ile çok büyük bir kısmı ise AB ülkeleri ve Birleşik Krallık’a yapıldı.

İhracatla birlikte uluslararası taşımacılık talepleri de yükselişe geçti. Beyaz eşya ve elektronik ev aletleri kategorisindeki lojistik çözümleriyle öne çıkan Boltas’ın Satış ve Pazarlama Direktörü Müge Karahan, klima taşımacılığı taleplerinin belirgin şekilde arttığını belirtti.

“Dünyada sıcaklıklar yükseldikçe beyaz eşya ve elektronik ev aletleri kategorisindeki yüklerimiz içinde klimanın payı ciddi olarak arttı.” diyen Karahan, bu alanda özenli bir taşıma ve depolama hizmeti sunduklarını vurguladı. Karahan, taşımasını üstlendikleri beyaz eşya ve elektronik ev aletlerinin, fabrika ve tedarikçilerden mağazalara ulaşana kadar bütün lojistik süreçlerinin uzman ekipleri tarafından yürütüldüğünü anlattı.