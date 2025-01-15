Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri Lojistik Merkezi projesinde sona geldiklerini belirterek, Türkiye'nin ulaşım ağının kritik noktalarında yer alan ve yük akışının yüksek olduğu Kayseri’de Boğazköprü Lojistik Merkezi ve Niğde’de Andaval Yük Merkezi projeleri ile ilgili son durumu değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından inşa edilen Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezi ve Niğde Andaval Yük Merkezi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hemen her bölgede planlı ve entegre bir ulaştırma altyapısı oluşturmak, ithalat ve ihracata önemli katkılar sunmak amacıyla lojistik merkez yapımına büyük önem verdiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, “Bu doğrultuda demiryolu ağına entegre olacak yeni lojistik merkezi çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Ülkemizin ulaşım ağının kritik noktalarından birinde yer alan ve yük akışının yüksek olduğu Kayseri’de Boğazköprü Lojistik Merkezi Projesi’ni tamamlama aşamasına geldik. Boğazköprü ile Türkiye’nin lojistik merkez sayısı 13’e çıkacak.” açıklamasında bulundu.

“BOĞAZKÖPRÜ LOJİSTİK MERKEZİ YILLIK 1,8 MİLYON TON KAPASİTEYLE HİZMET VERECEK”

Yaptığı açıklamada, Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezi'nin 670 bin metrekarelik alanda yıllık 1,8 milyon ton kapasiteyle hizmet vereceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin önemli sanayi kentlerinden biri olan Kayseri’ye kazandıracağımız bu yeni tesis ile hem sanayi hem de üretime büyük bir destek sağlamış olacağız. Böylelikle iş insanlarımız; hem ürünlerini hızlı ve güvenli bir şekilde pazara ulaştıracak, hem de her geçen gün rekabet koşulları daha da zorlaşan dünya ticaretinde kendisine avantaj sağlamış olacak” dedi.

Niğde Andaval Yük Merkezi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, 2023 yılında yapımına başladıkları projede çok hızlı bir şekilde ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak projeyi bitirmek üzere olduklarını bildirdi. Uraloğlu, “27 bin 500 metrekarelik alanda hizmet verecek yük merkezimiz yıllık 1,2 milyon ton kapasiteyle hizmet verecek şekilde inşa edildi. Ayrıca 250 bin metrekare ek genişleme alanı da mevcut olacak. Ülkemizin demiryolu ağının merkezi konumunda bulunan Niğde’de hayata geçireceğimiz bu projeyle Türkiye'nin lojistik altyapısı güçlenecek ve Türk lojistik sektörüne önemli bir katkı sağlanacak.” şeklinde konuştu.

“LOJİSTİK MERKEZLERE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Lojistik merkezlerin ve yük merkezlerinin, ülkenin ulaştırma altyapısını güçlendiren ve taşımacılık faaliyetlerini daha ekonomik ve verimli hale getiren önemli tesisler olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Lojistik merkez projelerimiz, ülkemizin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü artırmak ve taşımacılığı daha ekonomik hale getirmek için stratejik öneme sahip. Kayseri ve Niğde’deki bu yatırımlarla hem sanayicilerimize destek sunuyor hem de demiryolu taşımacılığına önemli bir ivme kazandırıyoruz. Bu merkezler, ulaşım yollarının geliştirilmesi ve ulaşım modları arasında etkin bağlantı kurulmasıyla sanayicilerimize büyük avantajlar sağlıyor. Depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma ve elleçleme gibi işlemlerin daha hızlı ve maliyet etkin yapılabilmesi için lojistik merkezlere büyük önem veriyoruz" dedi.