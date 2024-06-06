Birçok alanda öncü konumda bulunan firmaları bünyesinde bulunduran Kayseri OSB’de, Türkiye’nin yeni akıllı cep telefonu markası OVION’un üretimine başlandı. Kayseri OSB Sanayicisi Mustafa Kemal Saçmacı tarafından yapılan yatırımla üretilen yeni cep telefonu OVION, Kayseri OSB Yönetimine tanıtıldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri OSB Sanayicisi Ödül Madeni Eşya firması sahibi Mustafa Kemal Saçmacı, üretimini gerçekleştirdikleri Türkiye’nin yeni Cep Telefonu OVION’u anlatmak için Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimini ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; Denetim Kurulu Üyelerimiz Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp ile Bölge Müdürümüz Abdulmenap Esko yer aldı.

Kayseri’de üretilen katma değeri yüksek bir ürün olması ile dikkatleri üzerine çeken OVION’un Kayseri OSB’de üretilmesine ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Gururlandık ve oldukça da heyecanlandık. Türkiye’nin üretim üssü Kayseri OSB’deki kıymetli sanayicimizin böylesine önemli bir yatırımı yapması bizleri oldukça memnun etti. Çıktıkları bu güzel yolda kendilerine başarılar diliyorum ve tebrik ediyorum. Türkiye’nin yeni akıllı cep telefonu OVION’un yaratacağı sinerji, Bölgemizde katma değeri yüksek yeni yatırımların da öncüsü olacak inşallah.” dedi.

Kayseri OSB’de bu denli önemli bir yatırımın kurulmasından dolayı memnun olduklarının altını çizen Başkan Yalçın, “Sanayicimiz Sayın Mustafa Kemal Saçmacı’nın önderliğinde yerli cep telefonu üretiminin Kayseri OSB’mizde yapılıyor olması takdire şayandır. İnşallah OVION’un üretimindeki yerli ve millilik oranının daha da artmasıyla ülkemizin ihracatının artmasına katkı sağlanacaktır. Türkiye’nin ithalatında önemli bir başlık olan cep telefonunun talepleri de yurt içi piyasadan karşılanmış olacaktır. Yüzde 100’ün üzerinde dış ticaret fazlası veren Kayseri, bu tür yatırımlarla ülkemizin cari açığının kapanmasında daha fazla katkı sunacaktır.” diye konuştu.

OVION markasını Kayseri’ye ve Türkiye’ye kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Ödül Madeni Eşya Firması sahibi Mustafa Kemal Saçmacı da açıklamasında, yerli akıllı cep telefonu üretiminde başarıyı yakaladıklarını belirtti.

OVION V10 Lite, OVION V20 Pro ve OVION V30 Ultra olmak üzere 3 model akıllı cep telefonunun üretimini yaptıklarını ifade eden Mustafa Kemal Saçmacı, “Kayseri’de bu yatırımı yaparak şehrimize ve ülkemize katkı sunmak bizleri sevindiriyor. Son günlerde OVION markamıza gösterilen teveccühle de ne kadar doğru bir işi doğru bir adreste yapmışız diyoruz. Bu yolda desteklerini esirgemeyen Kayseri OSB Başkanımız Sayın Mehmet Yalçın başta olmak üzere OSB yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Akıllı cep telefonu modellerimizin yanı sıra akıllı saat ve kulaklık ürünlerimizi de kullanıcıların beğenisine sunmaktayız. İnşallah ilerleyen yıllarda yerli ve millilik oranı daha da yüksek üretime geçeceğimize inanıyoruz.” şeklinde konuştu.