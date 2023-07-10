14 boyda, 2 bin 141 pehlivanın ter döktüğü ve kıran kırana mücadelelerin yaşandığı 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde İsmail Balaban’ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek, Başpehlivan oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Üç gün süre güreşlerin son gününde yarı finalde Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban mücadele etti.

Yarı finaller sonunda İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek isimlerini finale yazdırdı. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı ise finalde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek kazandı.

Er Meydanı'nda başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek’e altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Osman Aşkın Bak takarken, Başaltında dereceye giren pehlivanlara da ödüllerini Edirne Vali V. Sıdkı Zehin verdi.

Bu yıl 662.’si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Tarihi Kırkpınar’ın en önemli ritüellerden biri olan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesini ise 22 milyon 222 bin TL bedelle Seyfettin Selim kazandı.

15. kez Kırkpınar Ağalığını kazanan Seyfettin Selim, Kırkpınar’ın 4 altın kemerli Ağası olarak tarihe Geçen yılın başpehlivanı Mustafa Taş tarafından Er Meydanında göndere çekilen ay yıldızlı bayrağımız ile başlayan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yeni başpehlivan Yusuf Can Zeybek’in bayrağımızı gönderden indirmesi ile son buldu