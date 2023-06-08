Türkiye ve KKTC arasında yerel yönetimler dâhil birçok alanda iş birliğinin artırılmasına yönelik imzalanan Anlaşma onaylandı.ANKARA (İGFA) - 2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, 7 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

İktisadi ve mali birçok alanı kapsayan anlaşma ile kamu yönetiminden dijital dönüşüme kadar onlarca konu başlığında iş birliği yapılması öngörülüyor. Anlaşma, yerel yönetimler alanlarındaki iş birliğine yönelik eylemleri kapsıyor ve bu alanda Türkiye Cumhuriyeti tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İLBANK’ı, KKTC’den ise İçişleri Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni yetkili kılıyor.

KIBRIS’TA E-BELEDİYE DÖNEMİ

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından “BELBİS” adı verilerek bin 391 belediyenin iş ve işlemlerinin elektronik ortama taşınması için hazırlık çalışması yapılan ve günümüzde İçişleri Bakanlığı uhdesinde “e-Belediye Bilgi Sistemi” (EBYS) olarak kullanılan sisteme benzer bir çalışma KKTC’de de merkezi bir uygulama olarak geliştirilecek. Yapılacak çalışmayla, belediyecilik alanındaki dijitalleşme tecrübeleri iki ülke arasında paylaşılacak. Anlaşma aynı zamanda; atık yönetimi, imar planları, toplu taşıma, mevzuat, belediye personeli eğitimleri ve borç yönetimi gibi konu başlıklarını da düzenliyor.

Hatrılanacağı gibi 2022 yılının Haziran ayında Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında da bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.

İki ülke belediyeleri arasında teknik ve sosyal alanlarda çalışmaları desteklemeyi hedefleyen protokol ve İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde atılacak adımlarla, Türkiye’nin güçlü belediyecilik tecrübesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aktarılması hedefleniyor.