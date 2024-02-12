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Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'ülkemize 105 milyon sığınmacının geleceğini' söyledi" iddiasının doğru olmadığına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, “Ülkemize 105 milyon sığınmacının geleceği” iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, "Türkiye'nin 2050 yılındaki nüfusu 105 milyon, gelecek bir o kadar misafirimizi de düşünürsek 210 milyon. Bu nüfusun gıda ve ihtiyacını karşılamamız gerekecek." şeklindeki açıklamasının manipüle edildiği tespit edildiğinin altı çizildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda politikalarımızı belirlerken her yıl ülkemizi ziyaret eden turistleri de göz önünde bulundurduğuna dikkati çeken İletişim Başkanlığı, "Bakan Yumaklı da açıklamasında, hem vatandaşlarımızın hem ülkemizi ziyaret eden turistlerin gıda ihtiyacının karşılandığını, gelecekte de bu ihtiyacı sorunsuz karşılamak için çalışmaların sürdürüldüğünü rakamlarla ifade etmiştir. Bakan Yumaklı'nın açıklamasındaki "misafir" ifadesi ülkemizi ziyaret eden turistlere yönelik olup "sığınmacı" olarak yorumlanması tamamen manipülasyondur" ifadelerini kullandı.