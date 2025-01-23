Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 6 adet metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisinde 2024 yılında 80,4 milyon kilovat elektrik enerjisi ürettiklerini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu enerji üretimi ve atık yönetimi alanında 2024 yılında da sürdürülebilir çevreye katkı sağlamaya devam etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’ya kazandırdıkları çevre dostu yatırımlarla iklim değişikliği ve kuraklık gibi küresel sorunlarla mücadelede öncü ve önder olmaya gayret ettiklerini vurguladı.

BUGÜNE KADAR ÜRETİLEN ELEKTRİK MİKTARI 865 MİLYON 285 BİN KİLOVAT/SAAT

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak adına hayata geçirdikleri tesislerin Konya için büyük bir kazanım olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ile Aslım, Ereğli, Cihanbeyli ve Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde ortaya çıkan metan gazından ve KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından atık suların işlenmesiyle elde edilen çamurdan 2024 yılında 80,4 milyon kilovat elektrik enerjisi üretildi” dedi.

Katı atık tesislerinde kuruldukları günden bu yana üretilen elektrik miktarının toplam 753 milyon 855 bin kilovat/saate ulaştığını vurgulayan Başkan Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Konya Atıksu Arıtma Tesisi’nd ede kurulduğu günden bu yana atık su çamurundan elde edilen elektrik miktarının 111 milyon 430 bin bin kilovat/saat olduğunu ifade etti.

Tesislerin çevreci yaklaşımla enerji üretimine katkı sağlarken çevre kirliliğini azaltmada da önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Başkan Altay, katı atık ve KOSKİ tesislerinden bugüne kadar üretilen toplam elektrik miktarının 865 milyon 285 bin kilovat/saat olduğunu kaydetti.

İLÇELERE KATI ATIK AKTARMA MERKEZLERİ KURULDU

Katı atık yönetiminde son yıllarda önemli adımlar attıklarını dile getiren Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Selçuklu, Altınekin, Kulu, Cihanbeyli ve Sarayönü’nde hizmet veren katı atık aktarma merkezlerimize ek olarak Çeltik ve Yunak ilçelerimize de yeni katı atık aktarma merkezleri kazandırdık. Ayrıca modern ve çevreye duyarlı bir yaklaşımla tasarlanan Termal Bertaraf Tesisimiz, atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlıyor. Çevreci yatırımlarımız ve sürdürülebilir enerji projelerimizle Konya’mızı geleceğe hazırlamaya ve daha temiz bir geleceğe katkı sağlamaya devam edeceğiz devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ’NDE YILLIK 3 BİN TONUN ÜZERİNDE ATIK STERİLİZE EDİLİYOR

Başkan Altay, ayrıca Konya Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi alanında Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin de yer aldığını ve burada tıbbi atıkların sterilizasyonunu gerçekleştirdiklerini aktararak, “Lisanslı 4 araç ile tıbbi atıkları toplayıp 2 sterilizatör ile de sterilizasyon işlemini gerçekleştiriyoruz. Günlük 10 ton kapasiteli tıbbı atık bertaraf tesisimizde 2024 yılında toplam 3.266 ton tıbbi atık sterilize edilerek bertarafı yapıldı” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu tesislere ilave olarak rüzgar ve güneş enerjisi sistemleri ile de elektrik üretimi yapmayı sürdürüyor.