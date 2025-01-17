TÜRKONFED yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği ile girişimci kadınların iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla yürütülen Girişimde Kadın Gücü projesi kapsamında Bandırma’da ‘İlham Buluşması’ etkinliği düzenlendi.BALIKESİR (İGFA) - Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği ile girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen Girişimde Kadın Gücü projesi kapsamında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ‘İlham Buluşması’ gerçekleştirildi.

Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu(GÜNMARSİFED) ev sahipliğinde yapılan etkinliğeTÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu(İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Birim Müdürü Nazlı Coşkun ve GÜNMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Funda Dedeoğlubaştaolmak üzerekamu, yerel yönetimler, özel sektör ve STK temsilcileri katılım gösterdi.

Etkinliğin açılışındaki konuşmada TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık,Bandırma’nın tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi ve ihracattaki başarılarının yalnızca Balıkesir değil, bölge ve ülke için de büyük bir değer olduğunu ancak yaşanan ekonomik zorluklar ve yapısal sorunlar nedeniyle Bandırma’nın gerçek gücünü yansıtamadığını söyledi.

Girişimci kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin hem bireysel yaşamları hem de toplumsal yapıyı dönüştürebileceğine işaret eden Açık, “TÜRKONFED olarak, İş Dünyasında Kadın Komisyonumuzun liderliğinde,bu dönüşümün öncüsü olmayı sürdürecek ve kadınların iş dünyasında daha da güçlenmelerini desteklemek için projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz.Kadınların iş gücüne dahil olduğu ülkelerde inovasyon, üretkenlik ve sürdürülebilirlik göstergelerinin yükseldiğini görüyoruz. Bu katılım, yalnızca bir sayıdan ibaret değildir; toplumsal dönüşüm ve niteliksel bir değişimin de emaresidir. Girişimde Kadın Gücü Projesi de bir destek programı olmanın ötesinde toplumsal dönüşüm hedefleyen bir vizyonun somut bir yansımasıdır” dedi.