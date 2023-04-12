TÜRKONFED, ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestosunu Anadolu’nun dört bir yanında kamu, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum ve iş dünyası ile paylaştığı ‘100. Yıl Buluşmaları’nın üçüncüsünü Antalya’da gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - 26 bölgesel federasyonunun sorumluluk alanındaki illerde anlatmak üzere gerçekleştirdiği ‘100. Yıl Buluşmaları’ kapsamında Antalya’da bir dizi temasta bulundu.100. Yıl Buluşmaları’nın üçüncü durağı Antalya’da TÜRKONFED heyeti; kamu, yerel yönetimler, sivil toplum, iş dünyası kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED)katkıları ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) 2023 yılı Olağan Toplantıları’nın özel konuğu olanTÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez,“Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Hayalimizdeki Türkiye” ana temalı bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması ve refahı için toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesi gerektiğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, hayallerindeki Türkiye’ye ulaşan yolun teminatı olan kadınların, ikinci yüzyılın ilk meclisindeki oranının yalnızca yüzde 20 seviyesinde olacağını öngördüklerini söyledi.

Sönmez, kurulacak yeni hükümetin; bakanlıklarda, bürokraside ve kamu yönetiminde daha fazla kadın temsiliyeti sağladığı güzel günler görmek istediklerinin mesajını verdi.

KAMU, STK VE İŞ DÜNYASIYLA TEMASLARDA BULUNULDU

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Semih Beken, BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, Başkan Yardımcıları Akın Akıncı ve Mehmet Cengiz’denoluşan TÜRKONFED Heyeti, 100. Yıl Buluşmaları kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi.Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret Borsası (ATB)Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ile bir araya gelen heyet, TÜRKONFED'in ‘Hayalimizdeki Türkiye’ vizyonunu paylaşırken, karşılıklı iş birliği süreçleri ve gündem değerlendirmesi de yapıldı.TÜRKONFED Başkanı Sönmez ayrıca BAKSİFED Başkanı Abdullah ErdoğanveYönetim Kurulu ile bir araya gelerek görüş alışverişi gerçekleştirdi, yeni dönem çalışmalarını dinledi