Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Turkovac aşısının mucidi bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin isminin verildiği ve sona yaklaşılan Zümrüt Mahallesi Akmescit Bulvarı yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Zümrüt Mahallesi Akmescit Bulvarı yapım çalışmaları özverili bir şekilde tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Bulvarı’nı Havaalanı’na bağlayacak ana arter niteliğinde olan, yerli ve milli aşı Turkovac’ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin ismini taşıyacak yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç’a, inceleme esnasında Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile daire başkanları eşlik etti.

Son durum hakkında bilgiler de alan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Erciyes Üniversitemizin kıymetli öğretim üyesi Aykut Özdarendeli ismini taşıyan ana arterimizin asfalt çalışmaları hızla devam ediyor. Bu ana arterimizin özelliği Kocasinan Bulvarı’mızdan havaalanımızda yeni açacağımız yola irtibatlandırmış olan çok önemli bir ana arterdir” dedi.

“ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ BİR ANA ARTERİ BÖYLECE HAYATA GEÇMİŞ OLUYOR”

Yol yapım çalışmalarının yaklaşık 60 milyon TL’yi bulduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Altyapısıyla, kamulaştırmalarıyla, burada doğalgazı, kanalizasyonu, yağmur suyu kanalı, telekomu, elektriklerin yerin altından gitmesi gibi koordinasyon içerisinde yapılan çalışmaların tamamını gündemimize aldığımızda yaklaşık 60 milyon TL’lik bir yolumuzun hayata geçirildiğini gözlemlemekteyiz. Şehrimizin önemli bir ana arteri böylece hayata geçmiş oluyor” diye konuştu.

Büyükkılıç, yerli ve milli aşı Turkovac’ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye bir kez daha teşekkürlerini ileterek, “Aykut hocamıza bir kez daha özellikle pandemi döneminde ve sonrasında yapmış olduğu bilimsel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Şehrimize bu ana arterin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

MALİYETİ 60 MİLYON TL’Yİ BULACAK

Büyükşehir Belediyesi’nce son aşamaya gelinen Aykut Özdarendeli Caddesi'nde yapım çalışmaları devam ederken, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nı KASKİ yanından ve Kocasinan Bulvarı’nı Fuzuli Caddesi devamından başlayarak yeni yapılan Havaalanı önünde yapımı devam etmekte olan yola bağlayacak olan genişliği 30 metre uzunluğu yaklaşık 5 kilometre olması hedefleniyor.

Yolun, Yakut, Zümrüt ve Saraybosna Mahalleri içerisinden geçen Akmescit Caddesi ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi olarak adlandırılan 1700 metrelik kısmında su, kanal, doğalgaz gibi altyapı ve yol çalışmalarının tamamlanmasıyla asfalt çalışmalarına başlandı.

Toplam maliyeti yaklaşık 60 milyon TL'yi bulacak olan yol, toprak işleri, yaya yolu, Bisiklet yolu ve çevre donatılarıyla sıcak asfalt yapılarak hizmete açılacak.