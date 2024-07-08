Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İlk yerli ve millî haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili son gelişmeyi ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türksat 6A'nın kapsülün içine yerleştirildiğini fotoğraflarla paylaşarak, "SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor…" notunu iliştirdi.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/1810312637655273936