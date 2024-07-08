Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İlk yerli ve millî haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili son gelişmeyi ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptı.

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Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türksat 6A'nın kapsülün içine yerleştirildiğini fotoğraflarla paylaşarak, "SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor…" notunu iliştirdi.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/1810312637655273936

Kaynak: igf