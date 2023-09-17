TÜRKSAT 1B ile başlayan Türkiye'nin uydu serüveni şimdi haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile zirveye ulaşıyor. Mevcut takvime göre 16 Haziran 2024 tarihinde uzaya fırlatılması planlanıyor.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 21. yüzyılın başında dünya sahnesinde daha etkin bir rol oynamak amacıyla uzay alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Uraloğlu, ülkenin uydu yayıncılığı serüveninin TÜRKSAT 1B ile başladığını ve şimdi ilk yerli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A ile zirveye ulaştığını ifade ederek, Türkiye Yüzyılının başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususunda kararlılıkla çalışmalarımıza devam ettiklerini kaydetti.

TÜRKSAT 6A TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKSAT 6A, tamamlandığında 42 doğu boylamında hizmet verecek ve yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kW güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu, 20 aktarıcı ile donatılacak. Uydu, Ku bantta hizmet verecek ve önceki uyduların erişmediği Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşım sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 arasına taşıyacak olan TÜRKSAT 6A haberleşme uydunun tamamlandığında, 42 doğu boylamında hizmet vereceğini belirterek, "TÜRKSAT 6A uydumuz Ku bantta hizmet verecektir ve daha önceki TÜRKSAT uyduları ile kapsanmayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara da hizmet sunacaktır. Uydumuzun görev süresi 15 yıl olarak planlanmıştır. Uçuş Bilgisayarı, Güç Dağıtım Birimi, Elektrikli İtki Motoru, Yakıt Tankı, Güç İşleme ve Kontrol Birimi gibi kritik bileşenlerin yerli imkanlar ile üretilmesi ve yüksek yerlilik oranı ile uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlılığı azaltacaktır" dedi.

TÜRKSAT 6A'DA TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR

TÜRKSAT 6A projesinin, TÜRKSAT, SSB ve TUSAŞ iş birliğiyle yürütüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT-6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testleri, TÜRKSAT, SSB ve TUSAŞ iş birliğiyle devam ediyor.

Şu anda; Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli, Mühendislik Modeli ve Uçuş Modeli olmak üzere 3 ayrı model üretimi planlanan TÜRKSAT 6A uydu projesinde, Isıl Yapısal ve Mühendislik Modellerinin üretim, entegrasyon ve testleri tamamlandı.

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 31 Mart 2024'te nakliyeye hazır hale gelmesinin hedeflendiğini ve fırlatma için Space X firması ile Temmuz 2021'de yapılan sözleşme gereği 16 Haziran 2024'te uzaya fırlatılmasının planlandığını açıkladı.

TÜRKSAT 6A SEVK VE FIRLATMA TARİHLERİ

TÜRKSAT 6A'nın 31 Mart 2024 tarihinde nakliyeye hazır hale gelmesini hedeflediklerini de kaydeden Bakan Uraloğlu, Space X firması ile TÜRKSAT 6A fırlatma hizmetleri temini sözleşmesi Temmuz 2021 tarihinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeye bağlı koordinasyonlar bakanlığımız uhdesindeki TÜRKSAT tarafından yürütülmektedir. Mevcut takvime göre de 16 Haziran 2024 tarihinde uzaya fırlatılmasını planlıyoruz dedi.