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İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın güneş paneli açma testini başarıyla gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A'nın güneş paneli açma testinin başarılı sonuçlandığını duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzay teknolojilerinde tam bağımsızlık yolunda lig atlamamızı sağlayacak proje için gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarına, bilim insanları, mühendisler ve teknisyenlere teşekkür etti.

https://twitter.com/mfatihkacir/status/1720006294105379075

Yeryüzünden 36 bin kilometre mesafede görev yapabilen, yaklaşık 4,5 ton ağırlığında bir haberleşme uydusunu, yerli ve milli imkanlarla üretebilen 10 ülkeden biri olacaklarının vurgusunu yapan Bakan Kacır, "Bütün bu gelişmeler asla tesadüf eseri değil. 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz kararlı politikaların, insan kaynağı ve alt yapı yatırımlarının sonucu" diye konuştu.