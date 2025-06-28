Türkiye’nin öncü internet hizmet sağlayıcılarından TURKTICARET.NET, 1999’dan bu yana sunduğu geniş kapsamlı çözümlerle bireylerin ve işletmelerin dijital dünyadaki gücünü artırmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - "Dijitaldeki Gücünüz" mottosuyla yola çıkan TURKTICARET.NET, alan adı tescilinden kurumsal e-postaya, sunucu çözümlerinden marka tesciline kadar sunduğu hizmetlerle sektörde fark yaratıyor.

ALAN ADI TESCİLİNDE GÜVENİN ADI: TURKTICARET.NET

2006 yılında ICANN akreditasyonu alarak Türkiye’nin sayılı akredite firmaları arasına giren TURKTICARET.NET,alan adı tescilinde ücretsiz domain yönlendirme, DNS kontrolü ve gizli Whois gibi birçok avantaj sağlıyor. Üstelik .com alan adını sadece 2,79$’a alma fırsatıyla dikkat çekiyor.

HOSTİNG HİZMETLERİYLE WEB SİTENİZE GÜÇ KATIN

TURKTICARET.Net’in sunduğu hosting çözümleri, yüzde 75’e varan indirim fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Ücretsiz hosting alımlarında ise .info uzantılı alan adı hediyesi mevcut. Yüksek performans, kesintisiz yayın ve güçlü altyapıyla web sitenizi güvenle yayınlayabilirsiniz.

KURUMSAL E-POSTA İLE PROFESYONEL İLETİŞİMDE BİR ADIM ÖNE GEÇİN

İş dünyasında profesyonel görünüm her şey. TURKTICARET.NET’in sunduğu [email protected] uzantılı kurumsal e-posta hizmeti, ücretsiz anti-spam/anti-virüs koruması ve yüksek kapasitesiyle kesintisiz iletişim sağlıyor. Kurumsal e-posta alımlarında. EMAIL domain hediyesi de mevcut.

MARKANIZI GÜVENCE ALTINA ALIN – ÜCRETSİZ ÖN ARAŞTIRMA HİZMETİ

40.000’den fazla markanın tescil sürecini başarıyla yöneten TURKTICARET.NET, ücretsiz ön araştırma hizmetiyle işletmelerin marka tescil süreçlerini kolaylaştırıyor. Üstelik marka tescilinde şu an %20 indirim fırsatı devam ediyor.

GÜÇLÜ SUNUCU ÇÖZÜMLERİYLE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİN

Türkiye’nin en hızlı altyapılarından biri olan TURKTICARET.NET, yüksek performanslı AMD EPYC işlemcili sunucular, %99,9 uptime garantisi, ücretsiz DDoS koruması ve opsiyonel firewall hizmetleriyle işletmelerin dijital dünyada kesintisiz varlık göstermesini sağlıyor.

MAİL SERVER İLE SINIRSIZ E-POSTA GÖNDERİMİ

Sınırsız e-posta gönderimi ve yüksek kotaya sahip hesaplarla işletmelere özel mail server çözümleri sunan TURKTICARET.NET, ücretsiz kurulum ve en iyi fiyat garantisiyle dijital iletişiminizi güçlendiriyor.

HAZIR SİTE İLE DAKİKALAR İÇİNDE YAYINA BAŞLAYIN

Web sitesi kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. TURKTICARET.NET’in sunduğu hazır site çözümleriyle sürükle bırak özelliğini kullanarak dakikalar içinde web sitenizi yayına alabilirsiniz. 200’den fazla hazır şablon ve e-ticaret modülü seçeneğiyle dijital dünyaya güçlü bir giriş yapabilirsiniz.

TURKTICARET.NET’TEN KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR VE KAMPANYALAR!

1-) Yeni Üyelere Özel Ekstra %25 İndirimi TURKTICARET.NET’e yeni üye olan herkes, ilk Hosting, SSL, Sunucu, E-posta, Hazır Sitealımında ekstra %25 indirim kazanıyor.

2-) İlk Kez Domain Alanlara Büyük Fırsat .com alan adını sadece 1,99$’a alın, yanında .com.tr, .online ve .xyz ücretsiz.

3-) Marka Tescilinde %20 İndirim Ücretsiz ön araştırma hizmeti ile markanızı güvenle tescil edin, %20 indirim fırsatını kaçırmayın.

4-) Kurumsal E-Posta Alana .EMAIL Domain Hediye İşletmenizin prestijini artırın. Kurumsal e-posta paketi alan herkese .EMAIL domain ücretsiz. %70’varan indirim fırsatlarını kaçırmayın.

5-) .com Alana .net Sadece 4,99$ .com alan adı alımında, .net uzantısını 4,99$’a ekleyerek marka korumanızı genişletin.

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7-) Hosting Alımlarında %75’e Varan İndirim Web sitenizi en uygun fiyatlarla yayına alın. Ayrıca ücretsiz hosting alımına .info domain hediye.

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