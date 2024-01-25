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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı’na (TGA) tarafından hazırlanan cycling.goturkiye.com web sitesinde Antalya Bisiklet Rotaları turkuaz sahil boyunca bol manzara ve keşif eşliğinde birbirinden keyifli rotalar sunuyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da, Akdeniz kıyılarına paralel uzanan Toros Dağları, eşsiz doğası ile bisikletçiler için bir cennet. Sık sedir ve çam ormanları arasında gizlenen antik kentleri de keşfedebilme olanağı sunuyor.

Antalya Bisiklet Rotalarına detaylı olarak https://cycling.goturkiye.com/tr/antalya adresinden ulaşabileceğiniz gibi iş o rotaların özeti...

YOL BİSİKLETİ

Kemer - Beldibi - Kemer

Likya Sahil Şeridi - Çıralı

Kemer - Tahtalı Dağı Zirvesi

Çıralı - Beycik - Kemer

Kemer - Ovacık – Kemer

GRAVEL BİSİKLET

Yaylakuzdere - Gedelme

Kemer - Tahtalı Dağı Zirvesi

Likya Yolu - Çıralı Sahili

Sedir Rotası

Maden Plajı - Likya Rotası

DAĞ BİSİKLETİ

Ovacık - Yaylakuzdere - Gedelme

Kemer - Gedelme - Kemer

Sedir Rotası

Maden Plajı - Likya Yolu

Beycik - Altınkaya - Beycik

Çalıştepe - Kemer

Tahtalı Dağı - Kemer

Kemer - Çukuryayla - Beycik

ELEKTRİKLİ BİSİKLET