Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı’na (TGA) tarafından hazırlanan cycling.goturkiye.com web sitesinde Antalya Bisiklet Rotaları turkuaz sahil boyunca bol manzara ve keşif eşliğinde birbirinden keyifli rotalar sunuyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da, Akdeniz kıyılarına paralel uzanan Toros Dağları, eşsiz doğası ile bisikletçiler için bir cennet. Sık sedir ve çam ormanları arasında gizlenen antik kentleri de keşfedebilme olanağı sunuyor.
Antalya Bisiklet Rotalarına detaylı olarak https://cycling.goturkiye.com/tr/antalya adresinden ulaşabileceğiniz gibi iş o rotaların özeti...
YOL BİSİKLETİ
- Kemer - Beldibi - Kemer
- Likya Sahil Şeridi - Çıralı
- Kemer - Tahtalı Dağı Zirvesi
- Çıralı - Beycik - Kemer
- Kemer - Ovacık – Kemer
GRAVEL BİSİKLET
- Yaylakuzdere - Gedelme
- Kemer - Tahtalı Dağı Zirvesi
- Likya Yolu - Çıralı Sahili
- Sedir Rotası
- Maden Plajı - Likya Rotası
DAĞ BİSİKLETİ
- Ovacık - Yaylakuzdere - Gedelme
- Kemer - Gedelme - Kemer
- Sedir Rotası
- Maden Plajı - Likya Yolu
- Beycik - Altınkaya - Beycik
- Çalıştepe - Kemer
- Tahtalı Dağı - Kemer
- Kemer - Çukuryayla - Beycik
ELEKTRİKLİ BİSİKLET
- Maden Plajı - Likya Rotası
- Likya Yolu - Çıralı Sahili
- Kemer - Tahtalı Dağı Zirvesi
- Ovacık - Yaylakuzdere - Gedelme
- Sedir Rotası