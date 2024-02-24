Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu’nun katkılarıyla, Oda konferans salonunda düzenlenen panelde; TÜRMOB temsilcileri meslektaşlarla buluştu.Mehmet ÇETİNKAYA (a Gazete) / BURSA İGFA

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası(BSMMMO) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Ali Erdoğan’ın sunumu ile başlayan ve Oda Başkanı Hüseyin Halil’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, sırasıyla; TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Ali Nazım Tekelioğlu, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Kaya, TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Kemal Tığoğulları, TESMER Yönetim Kurulu Üyesi olan ve 2013-2019 yılları arasında başkanlık yapan Ahmet Hikmet Sönmez ile TÜRMOB Dijital Dönüşüme Uyum Kurulu Başkanı aynı zamanda 2019-2022 yılları Oda Başkanı Doğan Yılmaz konuşma yaptı. Oda Başkanı Hüseyin Halil’in moderatörlüğünde, TÜRMOB temsilcileri temsil ettikleri kurullar adına bilgilendirme yaptı.

Türkiye'de bir ilk olma niteliği taşıyan panel; günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.