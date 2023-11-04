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Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM), Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) üyelerini Eskişehir’de buluşturdu.ESKŞEHİR (İGFA) - Türkiye’de kent içi raylı sistem hizmeti veren tüm kurum ve işletmelerin temsilcileri Eskişehir’de bir araya geldiler.

ESTRAM’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda kurumların işletme bazındaki mevcut durumları, yeni projeleri, farklı tecrübeleri yapılan konuşmalar ve sunumlar eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı.

Program dahilinde yaşanan sorunlar, çözüm uygulamaları ve bilgilendirmelerinde yapıldığı toplantı sonrasında Eskişehir’in hem mesleki hem de turistik mekanları tanıtıldı. TÜRSİD üyeleri ilk olarak ESTRAM Genel Müdürlüğü ve bakım onarım merkezi atölyesini ziyaret ettiler. Burada ESTRAM’ın çalışma sistemini inceleyen ve bilgi alan heyet daha sonra Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi’nin tematik müzelerini gezdiler.

TÜRSİD üyeleri düzenlenen toplantının çok verimli şekilde tamamlandığını, iki gün süren Eskişehir programının bilgi ve deneyim paylaşımı açısından çok kıymetli olduğunu ifade ederek başarılı ev sahipliği dolayısıyla ESTRAM’a teşekkür ettiler.