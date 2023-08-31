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Bakan Yerlikaya, FETÖ üyelerine göz açtırmayacaklarını belirterek, terör örgütlerine yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi M.Ç., Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün birlikte yaptığı operasyonda, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı.

Muğla'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'nca yürütülen operasyonda turuncu kategoride yer alan FETÖ üyesi firari bir kişi yakalandı. ANKARA (İGFA) - Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

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