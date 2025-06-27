Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 52’nci kuruluş yıl dönümünü kutlarken, Türkiye Yüzyılı’nda gökyüzünde yeni zirvelere kanat açıyor.ANKARA (İGFA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 52’nci yaşını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladı. “Bir çiçekle bahar olmaz, ama her bahar bir çiçekle başlar” diyerek yola çıkan TUSAŞ, yarım asrı aşan inanç, emek ve azmiyle Türk havacılığında çığır açan başarılara imza atmaya devam ediyor.

TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gökyüzünde süzülen her projede mühendislerin, teknisyenlerin ve tüm çalışanların emeği ile milletin duasının olduğunu vurguladı. “Birlikte büyüdük, birlikte güçlendik” ifadeleriyle birlik ruhunu öne çıkaran TUSAŞ, Türkiye Yüzyılı’nda Türk havacılığının Altın Çağı’nı başlattığını duyurdu.

Bir çiçekle bahar olmaz,Ama her bahar bir çiçekle başlar dedik…Bugün, yalnızca bir takvim yaprağını değil; yarım asrı aşan bir inancı, emeği ve azmi kutluyoruz.Gökyüzünü arşınlayan her kanatta, gece gündüz demeden ter döken mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, yol… pic.twitter.com/DkZPDAgzeL— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) June 27, 2025

GÖKYÜZÜNDE TÜRKİYE’NİN İMZASI

TUSAŞ, her kanatta ve her projede bu topraklara duyulan sevdayı ve vatan borcunu temsil ediyor. Şirket, savunma sanayiinde yerli ve millî projelerle Türkiye’nin gökyüzündeki gücünü artırırken, istikbale doğru kararlılıkla ilerliyor. Paylaşımda, “Milletimizin TUSAŞ’ı 52 yaşında! Nice yıllara, nice başarılara, nice zirvelere…” sözleriyle geleceğe olan inanç ve hedefler vurgulandı.

TUSAŞ’ın 52 yıllık yolculuğunda ürettiği uçaklar, helikopterler ve uzay teknolojileri, Türkiye’nin savunma sanayiindeki bağımsızlığını güçlendiren önemli adımlar olarak öne çıkıyor.