Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında adli soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu saldırıyı şiddetle kınayarak, lanetledi.

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyuran Bakan Tunç, "1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.