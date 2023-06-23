Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ankara’da çeşitli kuruluşları ziyaret etti. TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal, 1-7 Temmuz tarihlerinin Sağlıkta Çalışanlar Haftası olarak kutlanması gerektiğini söyledi.

REYHAN ÖZBAKIR - MUHAMMED TAHA ÇELİKBAŞ / HERKES DUYSUN

Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) Genel Başkanı Metin Altundal, TÜSÇAD Başkan Yardımcısı Sevilay Yüksel Gündüz, TÜSÇAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gül, TÜSÇAD Genel Sekreteri Tuğba Bedirhanoğlu, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve www.herkesduysun.com Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir’den oluşan heyet, Ankara’da TBMM ve bazı kuruluşları ziyaret etti.

TBMM’de Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Muhammet Müfit Aydın, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, İyi Parti Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş ile görüşen TÜSÇAD heyeti, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti genel merkezlerini de ziyaret etti.

“1-7 TEMMUZ SAĞLIKTA ÇALIŞANLAR HAFTASI OLARAK KUTLANMALI”

Ziyaretlerde konuşan TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal, 7 ilde şubesi, 12 bin civarında üyesi bulunan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, “Sağlık çalışanlarının tümünü kapsayan bir dernek olarak, geçen yıl kutlamaya başladığımız 1-7 Temmuz Sağlıkta Çalışanlar Günü’nü bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. 1-7 Temmuz tarihlerinin Sağlıkta Çalışanlar Haftası olarak kutlanmasını, bu konuda atılacak adımlarda desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

SAĞLIKTA ÇALIŞANLARA VEFA GECESİ

4 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek TÜSÇAD Sağlıkta Çalışanlar Vefa Gecesi’ne de davet eden Altundal, “TÜSÇAD tarafından gerçekleştirdiğimiz vefa gecemiz, pandemi süreci ve Kahramanmaraş depreminde canla başla çalışan, her türlü fedakarlıklarını esirgemeyen sağlık çalışanlarımıza bir vefa gecesidir. Bu gecede TÜSÇAD folklor ekibi, tiyatro ekibi ve Türk Halk Müziği korosunun gösteri ve programları olacak. Geceye katılacak olan Ekin Uzunlar’ın da konseri ile sağlık çalışanlarımıza moral vermiş olacağız” şeklinde konuştu.