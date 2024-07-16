Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) Genel Başkanı Metin Altundal, sağlıkta çalışanlara hastanelerde muayene önceliği hakkının yıllar önce geri alındığını, bu hakkın yeniden geri verilmesi gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Sağlık alanında emek veren doktor, hemşire ve diğer sağlıkta çalışanlar, hastalara şifa olmaya çalışırken, başka zorluklarla da karşı karşıya kalıyor. Sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarından şiddet gördüğü görüntüler her gün gündeme gelirken, sağlıkta çalışanlara tanınan bazı haklar geri verilmiyor.

“DEĞERLERİMİZİN ÜZERİNDEN SİLİNDİR GİBİ GEÇTİLER” Mesleğin gittikçe değersizleştirildiğini, bunun yanı sıra verilen hakların da gasp edilmeye başladığını dile getiren Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) Genel Başkanı Metin Altundal, “30 yıllık sağlık çalışanıyım, bu kadar değersizleştirildiğimiz başka bir dönem hatırlamıyorum.” dedi. Altundal, “‘Sağlıkta dönüşüm’ diyerek başlayan ancak liyakatsiz yöneticiler, siyasilere ve yöneticilere yaranmak için görevini unutarak makam elde etmek adına takla atan sendikacılar ve alacağı üç beş oy uğruna vatandaşlarla bizleri karşı karşıya getiren siyasetçiler, değerlerimizin üzerinden silindir gibi geçti ve geçmeye de devam ediyor.” dedi.

“ÜZERİMİZDEN PRİM YAPMAYA DEVAM EDİYORLAR” Kurumlarda muayene önceliğinin bazı kesimleri kapsadığı halde sağlıkta çalışanlara verilen hakkın yıllar önce kaldırıldığını belirten Altundal, “Her konuda olduğu gibi bu konuda da pısırık pısırık ortalıkta dolaşan sendikacılar, idareci diye koltuk dolduranlar ve daha önceden var olan muayene önceliğimizi elimizden alan kanun koyucular, bizlerin üzerinden prim yapmaya hız kesmeden devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“KENDİ KURUMUNDA ÖNCELİĞİ OLMAYAN TEK MESLEK GURUBUYUZ” Muayene önceliğinin çalıştıkları kurumda bile kendilerinde olmayışından bahseden Altundal, “Kendi kurumunuzda bile muayene önceliğinizin olmayışı bizlerin ayıbı değil, bizleri ötekileştirme gayretine giren sendikaların ve ‘Kanunda yeri yok’ bahanesine sığınan bazı yöneticilerin ayıbıdır. Aynı gemide olduklarını, başka birimlere işi düşünce hatırlayan şahısların tutundukları tavır, kanuni değil kişinin insani ve ahlaki yapısıyla alakalıdır.” dedi.

“ARKADAŞLIK DUYGUSU YÖNETİCİLER TARAFINDAN ÇÖPE ATILDI” Kurumlarda kaybolmaya yüz tutan meslektaşlık olgusu ve mesai arkadaşlığı duygusunun yöneticiler tarafından çöpe atıldığını vurgulayan Altundal, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hiçbir meslek grubunun meslektaşını geri çevirdiği veya yardımcı olmadığı görülen bir durum değildir. Bizler bırakın diğer sağlık kurumlarını, kendi çalıştığımız kurumlarda bile ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Bir tebessümü, bir ‘Merhaba’yı söylemekten aciz, bir derde derman olmaktan korkacak kadar da yozlaşmış durumdayız. İş kıyafeti ile kapının önünde bekletmek, ‘Randevunuz var mı’ diye sormak sizlere madalya taktıracak bir durum değil, insanlığınızı sorgulatacak bir harekettir. Zaten bizlere gereksiz gözüyle bakan pek çok kanun koyucu varken, bir de kendi içimizde aramıza mesafe koymak ne huzur bıraktı ne de aşk.” şeklinde konuştu.