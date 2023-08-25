Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD), Misi Masal’da tüm şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif programında Kur’an-ı Kerim de okundu.Zübeyde ÖZLÜ - Ömer DEMİR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - İnsanlığı hayatta tutabilmek adına canlarını feda eden, pandemi ve deprem şehitlerimize, vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimiz için düzenlenen programda Kuran’ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu.

Ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal, zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, dernek olarak şehitleri anmak ve ruhlarına fatihalar okumak istediklerini söyledi. "Sadece pandemi şehitleri için değil; depremde hayatını kaybeden sağlıkta çalışan arkadaşlarımız, onun haricinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne kadar, başta Atatürk olmak üzere, Atatürk’ün silah arkadaşları ve o günden bugüne vatan uğruna toprağa düşmüş bütün şehitlerimiz için böyle bir etkinlik düzenledik" diyen Altundal, "Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Hepsinin mekanı cennet olsun. Bizler onların sayesinde bugün, bu ülkede özgürce yaşayabiliyoruz. Rabbim bir daha böyle salgınlar, savaşlar ve depremler yaşatmasın. Herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

https://youtu.be/5uYrDYzQnr0