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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyeti Brüksel ve Berlin'de üç gün süren temaslarda bulundu. Yapılan temaslarda AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğinin altı çizildi.İSTANBUL (İGFA) - Bu güncellemenin, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijital tek pazar entegrasyonunu içermesinin taşıdığı önem vurgulandı. Türkiye-AB entegrasyon ortaklığının Avrupa'nın siyasi, ekonomik ve sosyal direncine katkısı ve ekonomik gelişmelere ilişkin Türk iş dünyasının görüşleri aktarıldı.

Ayrıca yeşil ve dijital dönüşüm, net-sıfır sanayi dönüşümü, enerji ve gıda güvenliği, küresel ticaret gündemi ve değer zincirlerinde yapılanma konuları da görüşmelerde ele alındı.

14 Kasım'da AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve TÜSİAD ortaklığında TÜSİAD AB-Brüksel Temsilciliği binasında Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna “Küresel zorluklar, AB ve Türkiye: İş dünyasının rolü” temalı bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Olivér Várhelyi onur konuşmacısı olarak katılarak, Türkiye'nin bir aday ülke ve AB'nin kilit ortağı olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve zor bir bölgede stratejik ortak olduğuna dikkat çekti. Açılış konuşmaları AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından yapılan etkinlikte, Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Genel Direktörü Markus Beyrer konuk konuşmacı olarak katkı sağladı.

AB-Türkiye ilişkilerinde yol haritasına ilişkin olarak Avrupa Politikalar Merkezi-EPC ortaklığında 15 Kasım'da bir panel düzenlendi. Açılış konuşmaları Orhan Turan ve EPC CEO'su Fabian Zuleeg tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Genişlemeden Sorumlu Eski AB Komiseri ve EPC Genişleme Politikası Görev Gücü Başkanı Stefan Füle, AB Dış Eylemler Dairesi Türkiye Bölümü Şefi Baiba Aleksejuka-Tavaresa, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi B. Can Yücaoğlu ve Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Genel Direktör Yardımcısı Luisa Santos konuşmacı olarak yer aldı. AB-Türkiye ilişkilerinin somut işbirliği alanlarında ilerlemesinin önemine dikkat çeken konuşmacılar, katılım müzakerelerinin dönüştürücü gücünü ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi yoluyla ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesinin önümüzdeki süreçte kilit rolünü değerlendirdi.

Öte yandan Berlin'de ise Bundestag Milletvekili, CDU Yönetim Kurulu üyesi Serap Güler, SPD Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid ve Bundestag Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, Alman-Türk Meclis Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks ve Grup üyeleri, Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Tjorven Bellmann,

Almanya Ekonomi ve İklim Bakanlığı Avrupa Politikası Genel Direktörü Dr.Kirsten Scholl ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

