Bursa’nın Mudanya ilçesinde, CHP Mudanya İlçe Başkanlığı tarafından Mütareke Meydanı’nda düzenlenen eylemde 301 tutuklu genç için Türk bayraklarıyla donatılmış boş sandalyelerle adalet çağrısında bulunuldu.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrasındaki gözaltı ve tutuklulamalar sonrasındaki kitlesel protestolarda tutuklanan 301 genç için Türk bayraklı 301 boş sandalyeyi meydana sıraladı. Temsili yoklama ile başlayan eylemde, partililer, gençlerin serbest bırakılması yönünde Mütareke Meydanı'ndan ses yükseltti.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın da meclis üyeleri ile birlikte katılım sağladığı eylemde konuşan CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay, 16-25 yaş arasındaki 301 üniversiteli gencin cezaevinde olduğunu anımsatarak, “Bu gençler üniversitelerde, kütüphanelerde olmalıydı. Boş kalan sandalyelerde bir gelecek oturuyordu” dedi. İfade özgürlüğünün önemine vurgu yapan Başkan Atalay, “Sandalyeler adaletle, umutla, özgürlükle dolacak. Gençler susturulamaz” diyerek, vatandaşları İmamoğlu’nun tutukluluğuna karşı imza kampanyasına davet etti.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, gençlerin adaletsizliğe itiraz ettiği için cezaevinde olduğunu söyledi. “Bu çocuklar bizim umudumuz" diyen Başkan Dalgıç, "Boş sıralar, yok sayılan bir kuşağın kanıtı. Onların suçları söz söylemek, yürümek, soru sormak. Bu sandalyeler boş kalmasın diye buradayız. Adalet için, gençler için, gelecek için mücadelemiz sürecek” diye konuştu.