Ege Bölgesi’nin geleneksel ihraç ürünlerinden tütünde son bir yıllık dönemde ihracat yüzde 10’luk artışla 915 milyon dolardan 1 milyar 4 milyon dolara yükseldi.İZMİR (İGFA) - Tütün sektörü, 7 yıl sonra ihracatta 1 milyar dolar barajını aşmış oldu. Tütün sektörü en son 2018 yılında 1 milyar 11 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koymuştu.

Türkiye’deki tütün ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 2025 yılına başarılı bir giriş yaptı. 2024 yılının ocak-mayıs döneminde 368 milyon dolar ihracat yapan Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 2025 yılının ilk beş aylık diliminde ihracatını yüzde 7’lik artışla 394 milyon dolara taşıdı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin 394 milyon dolarlık ihracatında sigara ihracatı 206 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, yaprak ütün ihracatı 101,3 milyon dolar oldu. 47 milyon dolarlık sigaralık tütün ihracatı yapılırken, nargilelik tütün ihracatı yüzde 17’lik artışla 33,6 milyon dolardan 39,5 milyon dolara ilerledi.

UMUR: “HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ KORUMAK”

Dünya genelinde sigara tüketiminin yatay bir seyir izlediğini dile getiren Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, bu ortamda tütün ve tütün mamulleri ihracatının miktar bazında artmadığını, ortalama ihraç fiyatlarındaki artış sayesinde ihracat gelirinde yüzde 7’lik artış yakaladıklarını, sektör olarak hedeflerinin 1 milyar dolar seviyesini korumak olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de üretilen sigaralarda yerli tütün oranının 2025 yılından itibaren yüzde 30 olması zorunluluğu geldiğine dikkati çeken Umur, “O nedenle büyük yapraklı Virginya ve Burley tütünlerinin üretimi arttı. 73 milyon kilo tütün üretimimizin 30 milyon kilosu büyük yapraklı tütünlerden oluşuyor. Büyük yapraklı Virginya ve Burley tütünleri bugün için sadece iç piyasada kullanılıyor. Bu üretimin kalitesi arttıkça tütün ihracatına da katkısı olacaktır. Yerli tütün kullanma oranındaki artıştan dolayı 2025 sezonunda tütün üretiminde bir miktar artış bekliyoruz. 2025 yılında 80 milyon kilo üretime ulaşabiliriz” şeklinde konuştu.

SİGARA VE NARGİLE TÜTÜN İHRACATINDA IRAK, YAPRAK TÜTÜN İHRACATINDA ABD ZİRVEDE

Türkiye’nin sigara ihracatı yüzde 11’lik artışla 185 milyon dolardan 206 milyon dolara çıkarken sigara ihracatında ilk sırada Irak yer aldı. 2024 yılının ocak-mayıs döneminde Irak’a 39,6 milyon dolar olan sigara ihracatı yüzde 43’lük artışla 56,6 milyon dolara çıktı. ABD 21,5 milyon dolarlık taleple ikinci sıraya adını yazdırırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sigara ihracatı yüzde 33’lük artışla 9,2 milyon dolardan 12,3 milyon dolara yükseldi.

Yaprak tütün ihracatında ABD 31 milyon dolarlık Türk tütünü talebiyle ilk sırada yer alırken, Endonezya’ya 15 milyon dolarlık yaprak tütün ihraç edildi. İran, 11,5 milyon dolarlık yaprak tütün ithalatıyla üçüncü sıranın sahibi oldu.

Nargilelik tütün ihracatında Irak 15,7 milyon dolarlık taleple zirvede açık ara birinci oldu. Nargilelik tütün ihracatında ABD 3,7 milyon dolarla ikinci, Gine 2,6 milyon dolarla üçüncü basamakta yer buldular.