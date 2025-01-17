Türkiye'nin lider fuar şirketi Tüyap, "Kitap iyileştirir” diyerek depremden etkilenen illerimizden Kahramanmaraş'ta İhtiyaç Haritası iş birliğiyle kütüphane kurdu.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Tüyap Fuarcılık Grubu ve sosyal paylaşım platformu İhtiyaç Haritası, 6 Şubat depremleri kapsamında dayanışmayı sürdürülebilir kılmak için örnek bir iş birliğine imza attı. Tüyap, bu iş birliği ile "Kitap iyileştirir” diyerek Kahramanmaraş'ta bulunan İhtiyaç Haritası Onikişubat Topluluk Merkezi içerisinde çocuk, genç ve yetişkinlerin tamamına hitap eden kitapların bulunduğu bir kütüphaneyi bölge halkının hizmetine sundu.

Geçtiğimiz Haziran ayında 45. yılını kutlayan Tüyap Fuarcılık Grubu, bu kutlamayı bir sosyal sorumluluk projesiyle taçlandırarak yıllardır kitapseverlere olan desteğini Kahramanmaraş’a da taşıdı. Bu kapsamda Tüyap’45 Kütüphanesi adı verilen kütüphane, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 28 Ekim – 5 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda Tüyap çalışanları, ziyaretçiler ve katılımcılar tarafından bağışlanan kitaplar ile oluşturuldu. "Kitap iyileştirir" konsepti ile yapılan bağış kampanyasında kitapseverler fuar alanına yerleştirilen kumbaralara yüzlerce kitap bağışladı.

Tüyap Fuarcılık Grubu, bu projeyle de eğitime ve kültürel bilinçlenmeye olan desteğini son hızıyla sürdürmeye devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümüne yaklaşırken, Tüyap’ın bölgeye olan kültürel desteği özellikle çocuklar ve gençler için bir umut ışığı olma amacı güdüyor.