Doğal güzelliği ve büyüleyici manzarasıyla pek çok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Tuz Gölü suyu, tuzu ve çamurunun yanı sıra minerallerinden elde edilen sağlık ürünleriyle de misafirlerin ilgisini çekiyor.ANKARA (İGFA) - Ankara, Konya ve Aksaray illeri sınırları içerisinde bulunan ve yıl boyunca sadece yerli değil yabancı turistlerin de uğrak yeri olan Tuz Gölü, eski güzelliğini koruyamadı.

Gölü ziyaret eden vatandaşlar, Tuz Gölü’nün kirliliğinden şikayet ederek, eski güzelliğinin kalmadığından bahsediyor.

“ESKİ GÜZELLİĞİ YOK”

Bölgeye gezmeye gelen bir vatandaş, “Burayı daha önce de ziyaret ettik ama hiç böyle görmedik. Artık daha kirli duruyor, beyazlık görmek çok zor. Bembeyaz Tuz Gölü, yavaş yavaş siyahlaşmaya başlamış.” dedi.

ÜRÜNLERİN FİYATLARI CEP YAKIYOR

Bölgedeki turistik ve sağlık ürünlerinin de cep yakan fiyatlarda olduğunu belirten vatandaş, “Tuz Gölü’ne özel el yapımı kremler güzel ama fiyatları çok pahalı. Ufak bir kremi bile 600 TL’ye satıyorlar. Bu ürünler şifa dağıtıyorsa bile biz alamıyoruz.” diye konuştu.