Tuzla Belediyesi, 23 yıldır Tuzla’da yaşayan ve geçirdiği kaza nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm kalan Okan’ın evine tekerlekli sandalye ile kolayca sokağa çıkabilmesi için engelli asansörü yaptı. Kaza geçirdiği andan itibaren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan Okan, destekleri için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür etti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde özellikle dezavantajlı vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Tuzla’da yaşayan ve geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği bir kaza sebebiyle 5 ay komada kaldıktan sonra tekerlekli sandalyede yaşamanı idare etmek zorunda kalan Okan’ın da hayatına dokunuldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı tarafından takibi özel olarak yapılan Okan’ın evine İstanbul Valiliği’nin destekleriyle Gönül Elleri Çarşısı tarafından engelli asansörü yapıldı. Ekipler, birinci katta oturan Okan’ın evinin balkonundan dışarıya daha rahat çıkması için engelli asansörünü kurdular. Okan’ın engelli asansörünü kullandığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

“BİZLERE İHTİYAÇ DUYAN TÜM TUZLALILARIN YANINDAYIZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Geçmiş olsun Okan kardeşim. Biz senin ve bizlere ihtiyaç duyan tüm Tuzlalıların her an arkasındayız” dedi.