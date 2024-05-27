MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışları, 25-26 Mayıs tarihlerinde Tuzla Motorsporları Kulübü (TMK) tarafından ICRYPEX ve Tuzla Belediyesi katkılarıyla İstanbul'da organize edildi. 5 ayrı kategoride toplam 63 sporcunun katılımına sahne olan organizasyon kapsamında, tüm kategorilerde Cumartesi ilk yarışlar, Pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışlar koşuldu.İSTANBUL (İGFA) - 3 yarış sonunda Mini kategoride birinciliğe ulaşan isim Cem Karakömür olurken, Can Günfer Tüzüner ikinci ve Can Özler de üçüncü oldular. 11 sporcunun katıldığı Junior kategoride Dynamic Racing Team’den Ömer Ulaş Akbağ ilk birinciliğini elde ederken, hafta sonunu Erin Ünlüdoğan ikinci ve Derin Sağım da üçüncü olarak tamamladı. Bu kategoride en hızlı kadın pilot ise Zeynep Büyükpınar oldu.

18 sporcuyla en kalabalık katılıma sahne olan Senior kategoride Dynamic Racing Team’den Yağız Tekşan birincilik kürsüsüne çıkarken, onu ikinci sırada takım arkadaşı Yağız Topal ve üçüncü sırada Ateş Birinci takip ettiler. Senior kadınlarda birincilik kupasına uzanan isim Leyla Sulyak olurken, Zeynep Çukurova ikinci ve Ayşe Çebi de üçüncü sırada yer aldılar. Master kategoride ise podyum birinci Murathan Gür ikinci İlyas Vurgeç ve üçüncü Mehmet Çınar şeklinde oluştu. Yarışın takımlar birinciliğini ise Dynamic Racing Team kazanarak şampiyona takımlar birinciliğindeki liderliğini sürdürdü. 9 yaş altı sporcuların katılımına açık olan TOSFED Micro Kupası‘nda ise Bulut Tırınk ilk birinciliğini elde ederken, Enes Hakkı Yeten ikinciliği ve Zayn Sofuoğlu da üçüncülüğü kazanan sporcular oldular.

Yarış sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Av.Eren Ali Bingöl ve organizasyon yetkililerinden aldılar. MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası, 22-23 Haziran tarihlerinde Kocaeli Karting Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti’nde düzenlenecek olan 3. ayak yarışları ile devam edecek.