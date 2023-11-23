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Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi'nin 'Uzunköprü Gazetecilik Vefa' ödüllerine katkı sağlayan Özlem Becan’a plaketi Erdoğan Demir ve Orçun Oğuz tarafından takdim edildi.EDİRNE (İGFA) - Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Yönetimi tarafından Uzunköprü’de düzenlenen Gazetecilik-Vefa ödüllerine katkı veren Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Şube Başkanı ve İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir ile Başkan Yardımcısı Orçun Oğuz, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan’ı makamında ziyaret ederek ödül törenine sağladığı katkı dolayısıyla kendisine plaket takdim ederek teşekkür etti.

Becan da birliğin Edirne Şubesi’nin gerçekleştirdiği töreninin basını onore adına önemli olduğunu belirterek,"Ben de bu konuda TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir ve Başkan Yardımcısı Orçun Oğuz nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim” dedi.