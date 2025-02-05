Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Genel Başkanı Nezir Karayün ile yönetim kurulu, TYBB Edirne Şube Başkanı ve İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir ve yönetim kurulu üyeleri Gökhan Tuzladan, Orçun Oğuz, Selim Bekar ve Ahmet Topaç, Edirne’de bir dizi resmi ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ı makamlarında ziyaret ederek, yerel basının sorunları ve projeleri üzerine görüşmeler yaptı.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) heyeti, ziyaretlerine Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile başladı. Edirne'de Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen görüşmede, yerel basının önemi, basının karşılaştığı zorluklar ve TYBB’nin projeleri ele alındı.

Başkan Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Edirne'deki yerel basının, belediye yönetimine yol gösteren ve eksiklerin giderilmesine katkı sunan önemli bir yapı olduğunu belirtti. Akın, "Yerel basın, bizim için büyük bir değer taşıyor. Hem belediye çalışmalarını halkımıza duyurmak hem de eksiklerimizi görmek açısından bizlere ışık tutuyor. Sizlerin öneri ve eleştirileri bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

TYBB Genel Başkanı Nezir Karayün, yerel basının güçlenmesi için belediye yönetimleriyle iş birliği içinde çalışmanın önemine vurgu yaptı. Karayün, "Sayın Başkanımızın yerel basına verdiği desteği görmek bizleri mutlu ediyor. Kendisi, basının gücünü bilen ve buna değer veren bir yönetici. Bu nedenle kendisini basın dostu olarak nitelendiriyoruz" dedi.

Görüşmenin sonunda TYBB Genel Başkanı Nezir Karayün, Başkan Akın’a Türkiye Yerel Basın Birliği rozetini takdim etti. Akın, TYBB heyetine teşekkür ederek, Edirne'deki basın kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir de Edirne’de hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında Başkan Akın’a bilgi verdi. "Bizler, yerel basının daha da güçlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sayın Başkanımıza bizleri kabul ettiği için teşekkür ederiz" diyen Demir, TYBB Genel Başkanı Nezir Karayün’e de Edirne’ye gerçekleştirdiği ziyaretten ötürü teşekkür etti.

VALİ SEZER’DEN YEREL BASINA DESTEK MESAJI

TYBB heyeti, belediye ziyaretinin ardından Edirne Valisi Yunus Sezer’i makamında ziyaret etti. Görüşmede, yerel basının kamu yönetimiyle ilişkileri, basının karşılaştığı zorluklar ve geleceğe yönelik projeler ele alındı.

TYBB Genel Başkanı Nezir Karayün, basının kamuoyunu bilgilendirme görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için yetkililerin desteğinin büyük önem taşıdığını belirtti. "Sayın Valimiz, basının özgür ve güçlü bir şekilde çalışmalarına devam etmesi için her zaman destek veriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir de Edirne’de yerel basının gelişimine yönelik hazırladıkları projeleri Vali Sezer ile paylaştı. Demir, "Yerel basının daha güçlü olması, halkın doğru bilgilendirilmesi açısından çok önemli. Sayın Valimiz de basının önemini bilen ve destek veren bir yönetici. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yerel basın, kamu yönetimi ile halk arasında köprü görevi görüyor. Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla hareket eden gazetecilere her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

TYBB EDİRNE ŞUBESİNE BAŞARI ÖDÜLÜ

Ziyaretlerin ardından TYBB heyeti, Edirne Belediyesi’nin daveti üzerine Meriç Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte, basının sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Yemek sonrasında, TYBB Genel Başkanı Nezir Karayün, TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir’e, yönetim kurulunun başarılı çalışmaları nedeniyle bir plaket takdim etti.

Karayün, yaptığı konuşmada, "Edirne Şubemiz, Türkiye Yerel Basın Birliği'nin en aktif ve başarılı şubelerinden biri. Şube başkanımız ve yönetimi, Edirne’de yerel basının güçlenmesi için özverili çalışmalar yapıyor. Bu başarılarından ötürü kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Plaket, TYBB Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Ege Karaçuha tarafından Erdoğan Demir’e takdim edildi.

Erdoğan Demir, plaketin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Bu ödülü tüm yönetim kurulu arkadaşlarım adına alıyorum. Bizler, Edirne’de yerel basını güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum" dedi.

TYBB’nin Edirne’de gerçekleştirdiği bu ziyaretler, yerel basının sorunlarının daha iyi anlaşılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.