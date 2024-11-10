Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, ikinci kez Dünya Yelken Federasyonu - World Sailing Başkan Yardımcısı olarak seçildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  Dünya Yelken Federasyonu - World Sailing 2024 Yıllık Olağan Kongresi’nin Genel Kurulu’nda 2024 - 2028 yılları arasında görev yapacak olan Başkan ve Başkan Yardımcıları belirlendi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, dört yıllık dönem için Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak yeniden seçildi.

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2024 - 2028 döneminde görev yapacak Başkan ve Başkan Yardımcıları şu isimlerden oluştu:

Başkan: Quanhai Li (CHN)

Başkan Yardımcıları: Özlem Akdurak (TUR), Daniel Belcher (AUS), Tomasz Chamera (POL), Beatriz González Luna (MEX), Line Markert (DEN), Josep Pla Maronda (AND), Cory Sertl (USA)

Kaynak: igf