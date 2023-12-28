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Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (ÇESK) U-14 Futbol Takımı, mücadele ettiği U-14 Ligi K grubunda şampiyonluk sevinci yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren, spora sağladığı desteklerle, ilçenin ‘Spor Kenti Çayırova’ kimliği kazanmasını sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin spora yönelik yatırımları meyvelerini vermeye devam ediyor.

Bu yıl U-14 Ligi K Grubu’nda mücadele eden ÇESK U-14 Futbol Takımı, 18 maçta topladığı 47 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi. Elde edilen bu başarı sonrasında antrenör ve sporcularda büyük sevinç yaşanırken, ÇESK U-14 Futbol Takımı, yeni zaferler için rotayı Türkiye Şampiyonası’na çevirdi.

Şampiyon olan U-14 Futbol Takımı, elde ettiği başarı sonrasında, Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edebilmek için play-off oynamaya hak kazandı. ÇESK U-14 Futbol Takımı antrenör ve sporcuları, burada da başarı göstererek, Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeyi amaçlıyor. Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şampiyon olan sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutlarız” denildi.