U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasmanı, 13 Ağustos'a kadar Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenecek.ANKARA (İGFA) - Dün oynanan grup ilk maçında U17 Kız Milli Hentbol Takımı, Büyük Britanya'yı 33-26'lık skorla yendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı da 18-12 Milli Takımımızın üstünlüğü ile tamamlandı.

A Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Avusturya, Letonya'yı 55-30'luk skorla yendi. B Grubu'nda bugün oynanan karşılaşmalarda ise Finlandiya, Bulgaristan'ı 34-28 ve Slovakya da Kosova'yı 35-15 mağlup etti.

Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçını 7 Ağustos'ta İtalya ile oynayacak.

İki grupta oynanan şampiyonada U17 Kız Milli Hentbol Milli Takımımız, A Grubu'nda Avusturya, Büyük Britanya, İtalya ve Letonya ile birlikte yer alıyor. B Grubu'nda ise Bulgaristan, Finlandiya, Kosova, Polonya ve Slovakya mücadele ediyor.

U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası ikinci klasman maçları, diğer bir merkez Azerbaycan'da da aynı tarih aralığında 10 takımın katılımıyla oynanıyor. Her iki merkezde şampiyon olan iki ülkenin takımı, iki yıl sonra düzenlenecek U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na birinci klasmandan katılma hakkı elde edecek ve kazanan ülkelerin U17 takımı da aynı şekilde 2 sene sonra düzenlenecek olan şampiyonaya birinci klasmandan katılmaya hak kazanacak.

U17 MİLLİ TAKIMI KADROSU

Betül Yılmaz, Hiranur Öztürk, Ela Hüzmeli (3), Viyan Asmin Avras (3), Buğu Sönmez (5), Hande Muhçu (2), Öykü Doğa Harmancı (1), Havin Bozkurt (1), Buket Seven (5), Nurcan Ortanç (1), Azra Öztürk (1), Helin Su Karagözlü (2), Seval Bozova (5), Ebrar Halime Kılıç, Zehra Karadavut, İlayda Yüksel (4), Sümeyye Durdu, Ceren Çelik